Prijzen Asus ROG Xbox Ally-handhelds bekend; zijn nu te pre-orderen

Asus heeft eindelijk bekendgemaakt wat de prijzen zijn van de ROG Xbox Ally-handhelds. De standaard versie kost 599 euro en de X-variant is zelfs 899 euro.

Dat zijn overigens de prijzen die eerder al over in de wandelgangen werden genoemd. Je kunt ze overigens nu bestellen en die zullen vanaf 16 oktober op je deurmat moeten vallen.

Beide handhelds draaien op Windows 11 en daarop kun je PC-games van allerlei digitale winkels spelen of zelfs streamen via de cloud. De ROG Xbox Ally heeft een AMD Ryzen Z2 A-chip, 16GB aan geheugen en 512GB aan opslag. De X-versie heeft de AMD Ryzen Z2 Extreme-chip, 24GB aan geheugen en 1TB aan opslag.

Microsoft heeft laten weten dat het druk achter de schermen bezig is om met game-ontwikkelaars samen te werken om hun games te optimaliseren om te kunnen spelen op een pc-handheld. De games zullen in de toekomst dan ook worden voorzien van ‘Handheld Optomized’- of ‘Mostly Compatible’-tags, waarbij de eerste aangeeft dat de games zonder problemen afdraaien en bij de andere moet je misschien wat aan de settings veranderen om hem beter te kunnen laten draaien.