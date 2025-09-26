Doug Bowser vertrekt bij Nintendo Amerika

Doug Bowser gaat, na een imposante carrière van 44, Nintendo Amerika verlaten om heerlijk van zijn pensioen te genieten.

Nintendo liet gisteravond weten Bouwser stopt per 31 december 2025. Devon Pritchard zal de rol van hem overnemen en heeft al flink wat jaren ervaring. Zij was hiervoor de executive vicepresident van omzet, marketing en consumentenervaring bij het bedrijf en werkt al 19 jaar bij Nintendo. Pritchard zal vanaf volgend jaar ook onderdeel maken van het raad van bestuur van Nintendo Amerika.

Bowser nam in 2019 het stokje van Reggie Fils-Aime over, nadat deze de deur bij Nintendo achter zich dichtrok. Bowser meldt het volgende over zijn tijd bij Nintendo:

“Het was de eer van mijn leven om Nintendo Amerika te leiden, en ik ben trots op wat ons team heeft bereikt, zowel qua resultaten als de ervaring die we voor consumenten hebben gecreëerd.”

Pritchard laat het volgende weten over haar nieuwe rol:

“Ik ben vereerd en enthousiast om deze nieuwe rol op mij te nemen. Doug was een fantastische mentor en ik kijk uit naar verder bouwen op de ongelooflijke fundering die hij heeft gecreëerd. Met personages en werelden die voor iedereen wat te bieden hebben, blijft mijn focus liggen op het verrassen van en verrukking brengen naar onze langdurige fans, terwijl we tegelijkertijd nieuwe spelers verwelkomen in de Nintendo-familie.”

Voormalige Nintendo Europa-directeur en huidige managing executive officer Satoru Shibata gaat overigens ook bij Nintendo Amerika aan het werk als CEO. Daarnaast blijft hij zijn taken als corporate directeur en bestuurslid bij Nintendo’s Amerikaanse tak doen.

