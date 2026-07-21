Kylian Mbabbé siert de cover van EA Sports FC 27

EA heeft vandaag bekendgemaakt dat wereldster Kylian Mbappé de coverster wordt van de Ultimate Edition van EA Sports FC 27.

Het Franse fenomeen keert voor het eerst in vier jaar terug op de cover van de franchise en maakt daarmee zijn debuut als coverster van EA Sports FC. Mbappé zal ook te zien zijn als de nieuwe coverster van EA Sports FC Mobile.

“Voor het eerst op de cover van een EA SPORTS FC-game staan, is voor mij een heel bijzonder moment,” aldus Kylian Mbappé. “Het is een eer om mijn langdurige band met de franchise voort te zetten in dit nieuwste hoofdstuk, naast de spelers die de geschiedenis ervan hebben gevormd. Ik kan niet wachten tot iedereen FC 27 kan ervaren.”

“We zijn ontzettend blij Kylian opnieuw bij de franchise te mogen verwelkomen als coverster van EA Sports FC 27,” zegt Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy and Marketing bij EA Sports FC. “Met zijn prestaties voor zowel club als land heeft Kylian zich gevestigd als een van de bepalende spelers van zijn generatie. Hij belichaamt de ambitie, creativiteit en wereldwijde aantrekkingskracht waar EA Sports FC vandaag voor staat. We zijn er trots op onze samenwerking met hem voort te zetten nu hij terugkeert om het nieuwste deel aan te voeren.”

Sinds zijn overstap naar Real Madrid in 2024 heeft Mbappé op het allerhoogste niveau uitgeblonken. In beide seizoenen die hij tot nu toe in Spanje speelde, eindigde hij als topscorer van La Liga EA Sports. Daarnaast won hij de UEFA Champions League Golden Boot van het seizoen 2025/26, nadat hij vijftien keer had gescoord in het toernooi.

Ook op internationaal niveau zette hij die sterke lijn voort met een reeks opvallende optredens voor zijn land deze zomer. Daarmee verstevigde hij zijn positie tussen de absolute wereldtop en verdiende hij zijn plek op de cover van EA Sports FC 27.

De onthulling van Kylian Mbappé als coverster vormt het startschot voor een week vol aankondigingen rond de game. Daaronder valt ook de onthulling van de gameplaytrailer op YouTube, die op donderdag 23 juli om 18.00 uur live gaat.

Fans kunnen de komende dagen via onze sociale mediakanalen meer nieuws over EA Sports FC 27 verwachten.