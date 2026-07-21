When Tides Turn, een nieuwe arcaderace-ontwikkelaar heeft Wreckreation 2 aangekondigd. De studio wordt geleid door niemand minder dan Fiona Sperry, die ooit Criterion Games onder haar hoede had.

Het origineel dat vorig jaar verscheen werd nog door THQ Nordic uitgegeven en legde de nadruk op het zelf bouwen van circuits. Echter gooit deze studio het over een andere boeg. Ditmaal draait de game om snelle actie en een spectaculaire destructieve open-wereld, die al gevuld is met content.

Wreckreation 2 wordt gemaakt met de feedback van de community!

Wreckreation 2 brengt de spannende essentie van arcade-racers terug. De game speelt zich af in een dichtbevolkte stad die speciaal is ontworpen voor razendsnelle races, waar spelers door stedelijke wijken, havens en een uitgestrekt vliegveld scheuren. De game combineert intense arcade-actie, evoluerende voertuigen, creativiteit van de speler en de fysieke, contactgerichte rijervaringen waar arcade-racers zo van houden.

Dit project markeert het debuut van When Tides Turn, een nieuw opgericht studio bestaande uit veteranen uit de industrie die verantwoordelijk zijn voor enkele van de meest geliefde arcade-racegames in het genre. Gebouwd rond een communitygerichte ontwikkelingsfilosofie, werkt de studio direct samen met spelers om de ultieme moderne arcade-racegame te creëren.

“De afgelopen zes maanden hebben we rechtstreeks met spelers gesproken over wat ze verwachten van een moderne arcade-racegame, en Wreckreation 2 is het resultaat van die gesprekken”, aldus Fiona Sperry, studiohoofd bij When Tides Turn. “Van besturing en progressie tot evenementen en wereldontwerp, onze community heeft al belangrijke aspecten van de ervaring mede vormgegeven. We bouwen deze game mét de spelers, niet alleen óver hen.”

Hoewel snelheid, controle en progressie centraal staan ​​in de game, zullen spelers ook te maken krijgen met agressieve rivalen, spectaculaire crashes en intense momenten van voertuiggevechten die bijdragen aan de memorabele verhalen die arcade-racefans graag delen. Dankzij de krachtige creatieve tools kunnen spelers hun eigen routes, evenementen en uitdagingen bouwen, aanpassen en delen naarmate de ontwikkeling vordert.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van Wreckreation 2 en een plekje te bemachtigen in aankomende bètatests, kunnen spelers vandaag nog de officiële Steam-pagina bezoeken. Door de game aan je verlanglijstje toe te voegen, krijg je toegang tot toekomstige community-updates, mogelijkheden om mee te doen aan de bètatests en ontwikkelingsnieuws naarmate het project vordert.