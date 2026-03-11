PlayStation Plus-games voor maart gelekt

Dankzij de betrouwbare insider Billbil-kun weten we welke games er deze maand aan PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd.

Eerder onthulde hij al dat PGA Tour 2K25 na de service zou komen, maar vandaag heeft hij meer games onthuld. Zo zal Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) in maart aan de PlayStation Plus-gamecatalogus worden toegevoegd. De volledige lijst bevat ook een andere populaire JRPG, Persona 5 Royal (PS5 | PS4). Vier andere games zijn al aangekondigd, waaronder Madden NFL 26 (PS5), Metal Eden (PS5), The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5) en Astroneer (PS4).

Het bericht onthult ook welke game aan de klassiekerscatalogus voor PlayStation Plus Premium-leden wordt toegevoegd. Ditmaal krijgen spelers een zeer populaire PSP-game, Tekken Dark Resurrection. Dat lijkt de enige game te zijn die in maart 2026 aan de PlayStation Plus Klassiekerscatalogus wordt toegevoegd. Het rapport bevestigt tevens dat Final Fantasy 16 en Dragon’s Dogma 2 niet in maart aan de PS Plus Extra-catalogus worden toegevoegd.