Xbox modus komt naar Windows 11 in april

Een nieuwe, geoptimaliseerde Xbox-ervaring komt in april 2026 naar Windows 11-apparaten in bepaalde markten, alleen is er nog geen definitieve releasedatum vastgesteld.

Microsoft heeft de focus qua gaming helemaal op de volgende generatie console gelegd en wil dat doen door de brug tussen PC en console gaming te verkleinen. Zo zal de volgende generatie Xbox (Project Helix) pc-games kunnen afspelen. Echter is het bedrijf dus nu ook van plan om Windows 11 apparaten te voorzien van een Xbox modus.

Tijdens GDC werd aangekondigd dat Xbox modus in april naar Windows 11-apparaten komt. De getoonde apparaten varieerden van desktops en laptops tot de ROG Ally Xbox handhelds.

De modus biedt een Xbox-interface op volledig scherm voor desktops en laptops, en voor desktops kan deze worden in- en uitgeschakeld. De nieuwe modus brengt ook functies van de Xbox Ally handhelds naar desktops en pc’s en is bedoeld om de Xbox-game-ervaring in zijn geheel te optimaliseren, waarmee we wellicht een stap dichterbij komen om “alles” een Xbox te laten zijn.

Tijdens het event heeft Microsoft ook laten weten dat er “alfaversies” van devkits van Project Helix volgend jaar na ontwikkelaars worden gestuurd. De nieuwe Xbox zou volgens chipbedrijf AMD gepland staan om volgend jaar uit te komen, al lijkt Microsoft dit nog niet in steen te willen graveren.