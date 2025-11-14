Kingdom Come Deliverance bereikt nieuw mijlpaal en meer in overig nieuws week 46

De vakantie van ondergetekende zit er helaas weer op, maar dat betekent niet dat hij deze week stil heeft gezeten. Hier zijn namelijk alle overige nieuwtjes van de week op een rijtje!

Nieuws

Nintendo heeft de eerste fysieke Nintendo Shop in Nederland geopend. Afgelopen weekend ging het filiaal in Eindhoven open en daar kunnen liefhebbers games, consoles, accessoires van Nintendo kopen maar ook goodies van franchises als Mario, The Legend of Zelda en Animal Crossing.

Ook heeft Nintendo een nieuwe website geopend om te kunnen zien hoe goed jouw Switch-game draait op de Switch 2. De grote meerderheid van de games werken prima via de backwards compatibility van de nieuwe console van Nintendo, maar er zijn een paar games die voor wat problemen kunnen zorgen. Ook zijn een aantal games niet speelbaar op de Switch 2, zoals de VR-games, aangezien de VR-kit van de Switch niet op de Switch 2 past.

Er is een nieuwe update voor Pikmin 4 verschenen die onder andere Decor-Pikmin aan de game toevoegt, maar ook twee moeilijkheidsniveau’s. Een daarvan heet “Ontspannend” waarin vijanden je pas aanvallen als jij hun aanvalt en de ander heet “Intens” waardoor je meer uitdaging zult krijgen.

De gratis #Pikmin4-update is nu beschikbaar! Probeer nieuwe moeilijkheidsniveaus uit, vind alle Decor-Pikmin en vergeet niet om mooie foto’s te maken. Probeer de game gratis: https://t.co/yBPT5D4P9v pic.twitter.com/kz11plvatl — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 11, 2025

Goed nieuws voor Kingdom Come Deliverance 2: er zijn namelijk vier miljoen exemplaren van de game over de toonbank gegaan. Daarnaast is de derde uitbreiding Mysteria Ecclesiae uitgebracht en is ook de Royal Edition van de game verschenen.

4 million copies sold! That’s 4 million adventures, 4 million heroes, 4 million ways to raise a tankard to Henry!

Thank you for being part of this incredible journey – we wouldn’t be here without you! #KCD2 pic.twitter.com/F9zjEfFeKQ — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) November 12, 2025

Sony’s Eric Lempel meldt in een interview met BBC dat de meest succesvolle game voor de PlayStation 5 nog moet verschijnen. Het lijkt erop dat hij hiermee duidt op de release van GTA 6, die onlangs werd uitgesteld naar 19 november 2026. Of heeft hij het toch over Marvel’s Wolverine? Of Intergalactic: The Heretic Prophet?

Hitman Absolution komt op 13 november naar de Nintendo Switch. Het gaat om een overzetting van de iOS en Android-versie en dit zal door Feral Interactive worden gedaan. De game die in 2012 hoge ogen scoorden, zal volgend jaar ook een Switch 2-versie krijgen en zal voor €24,99 te koop zijn.

Netease heeft Bad Brain Game Studios gesloten. De studio die bestond uit een aantal voormalige medewerkers die aan Watch Dogs Legion hadden gewerkt, was nog bezig om hun game Midnight Riders bij een andere uitgever onder te brengen, maar het mocht helaas niet baten. Netease is overigens al een tijdje bezig met het sluiten van Westerse studio’s. Zo werden de deuren van T-Minus Zero Entertainment, Ouka Studio en Fantastic Pixel Castle al gesloten.

Het free-to-play Resident Evil: Survival Unit heeft een releasedatum gekregen, namelijk 17 november op iOS en Android apparaten. Het gaat om een strategiegame die tijdens de Tokyo Game Show werd onthuld. Check hier nogmaals de trailer die destijds werd vrijgegeven.

Deze week is de North Line-update voor Arc Raiders uitgebracht. Deze brengt de nieuwe locatie Stella Montis naar de extraction shooter. Echter moeten fans wel eerst de tunnel er naar toe zien te fixen.

📡 Attention, Raiders!

Work to restore the tunnel network connecting Speranza to Stella Montis has begun, and we need you to pull your weight 💪

Today’s update brings the first Community Unlock Event, a brand new map, new ARC threats, plus gameplay items and quests.

Fixes,… pic.twitter.com/QwKvtXzg4R — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) November 13, 2025

Bij Crystal Dynamics zijn er voor de derde keer dit jaar medewerkers ontslagen. De ontwikkelaar kondigde in maart en augustus al aan wat personeel de laan uit te moeten sturen vanwege herstructurering. In augustus kreeg het bedrijf ook al een klap te verwerken, doordat Microsoft de stekker uit Perfect Dark had getrokken. Dit keer zijn het 30 medewerkers die hun heil elders moeten zoeken. Op dit moment werkt de studio alleen nog aan een nieuwe Tomb Raider game (zo ver bekend).

Silent Hill F heeft een update gekregen die de “Casual” moeilijkheidsgraad aan de game toevoegt. Deze kun je spelen door een nieuwe game te starten of New Game+, maar ook krijg je het vanaf nu als optie aangeboden als je in de “Story” moeilijkheidsgraad vaak Game Over op je scherm te zien krijgt.

We’ve added a new Casual action difficulty with Patch 1.10 that’s now live. For more details, refer to the patch notes here: https://t.co/aPIuQEQjLM Make sure to update your game to the latest version to avoid compatibility issues. Thank you for your support! #SILENTHILLf pic.twitter.com/rM94Xv1Vkq — Silent Hill Official (@SilentHill) November 13, 2025

Serie/ Films

A24 en Netflix komen met wel een hele opmerkelijke kookshow, namelijk één die gebaseerd is op Overcooked. Volgens Deadline heeft A24 de rechten van de show gekocht en gaat met Netflix “een ongescripte show” waarin een kookwedstrijd wordt gehouden. We zijn erg benieuwd in hoeverre de show het materiaal ook daadwerkelijk over gaat nemen!

Er is een trailer voor het tweede seizoen van Fallout vrijgegeven. In het tweede seizoen wordt het avontuur vervolgt in New Vegas en vanaf 17 december kunnen we het allemaal gaan volgen!

Disney komt in 2027 met de animatieserie Death Stranding Isolations. Eerder werd al aangekondigd dat A24 aan een live-action film werkt, maar nu komt er dus ook een met de hand getekende animatieserie. Deze wordt geanimeerd door E&H Production, maar helaas hebben we nog geen beelden.

Trailers

Overcooked 2 is eerder deze maand verschenen voor de Nintendo Switch 2 en is voor een tientje te upgraden als de Switch-versie hebt. Anders zul je €29,99 moeten neerleggen voor de game waarin je goed moet samen kunnen werken in de meest chaotische keukens die je ooit zult hebben gezien!

Sony heeft de eerste gameplay van Suri: The Seventh Note vrijgegeven. De game die door het bedrijf wordt gefinancierd via “PlayStation India Hero Project” is een ritmische metroidvania waarin spelers de wereld Ragamandala verkennen. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en PC (Steam), maar heeft nog geen releasedatum gekregen.

The Rogue Prince of Persia komt op 16 november naar de Switch-consoles. Daarnaast komt er op 10 april fysieke versies van de game voor Nintendo’s consoles en de PlayStation 5. Check hier de trailer van de Switch-versies.

Nintendo heeft een zeven minuten durende trailer van Metroid Prime 4: Beyond vrijgegeven. Daarin krijgen we eigenlijk alles te zien wat nodig is om op 4 december goed voorbereid aan het avontuur te kunnen beginnen!

Geruchten

Er zijn mogelijk beelden van de Far Cry extraction shooter gelekt. Een paar dataminers gingen door de bestanden van xDefiant en vonden interessante informatie. Zo speelt de game zich mogelijk af in Alaska en gemuteerde beesten zal bevatten.

https://t.co/8JXwqqAzNu Far Cry 7 details have reportedly leaked via game files from XDefiant. Fans datamined images showing what appear to be locations from the next Far Cry, strongly suggesting an Alaskan setting, which lines up with previous rumors. The leak also seems to… pic.twitter.com/O1FztPsVxZ — GameGPU (@GameGPU_com) November 12, 2025

Hebben jullie al plannen voor dit weekend? En is er dan ook nog tijd over voor wat games? Zo ja, welke gaan jullie dit weekend spelen?!