Red Dead Redemption komt op 2 december naar Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series en Nintendo Switch 2

Red Dead Redemption en Undead Nightmare zijn vanaf 2 december voor het eerst verkrijgbaar op moderne mobiele apparaten en de huidige generatie consoles.
Deze versies zijn compleet met gratis upgrades de mogelijkheid om je voortgang over te zetten en diverse verbeteringen, waaronder:
- iOS en Android: Besturing die geschikt is gemaakt voor mobiel en meer
- Netflix-abonnees kunnen deze versies downloaden en spelen als onderdeel van hun abonnement.
- PS5 en Xbox Series X|S: Vloeiende gameplay met 60 frames per seconde, betere beeldkwaliteit, HDR-ondersteuning en resoluties tot 4K
- Nintendo Switch 2: Ondersteuning voor DLSS, HDR, muisbesturing en dezelfde vloeiende 60 frames per seconde bij een hoge resolutie
- Gratis upgrades voor PS5, Xbox Series en Switch 2 als je de game bezit op PS4 en Nintendo Switch, of de digitale Xbox One-versie die compatibel is met eerdere versies
- De nieuwe consoleversies maken vanaf 2 december ook deel uit van de GTA+ Games Library en de gamecatalogus van PlayStation Plus.
Zie de Rockstar Newswire voor meer informatie