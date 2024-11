Ubisoft aangeklaagd voor het onspeelbaar maken van the Crew

Net nu je dacht dat de storm rondom Ubisoft wat ging liggen, komt de volgende dilemma alweer. Dit keer klagen twee gamers het bedrijf aan omdat ze de online game The Crew offline hebben gehaald.

Het is eigenlijk best vreemd als je denkt dat veel games van tegenwoordig op een gegeven moment niet meer speelbaar zijn, omdat servers offline worden gehaald en je dus gewoonweg pech hebt. Zo zien twee gamers uit Californië dat er in hun staat rechten zijn die consumenten beschermen tegen dit soort praktijken en klaagt daarom Ubisoft aan.

The Crew werd vorig jaar uit de verkoop gehaald en sinds april zijn de service offline, waardoor de game niet meer speelbaar is. Ontwikkelaar Ivory Tower zag later pas in dat dit niet heel handig was en onderzoekt de mogelijkheden om offline modi voor The Crew 2 en Motorfest te maken.

De twee gamers die het bedrijf aanklagen, willen dat Ubisoft alle eigenaren van The Crew compenseert, omdat ze eigenlijk geen game verkochten, maar “alleen een gelimiteerd beschikbare licentie om toegang te krijgen tot een game” hebben verhuurd.

Vorig jaar tekende al honderdduizenden gamers het ‘Stop Killing Games”-campagne, die wetten probeert te krijgen om te kunnen voorkomen dat uitgevers spellen voorgoed onspeelbaar te maken.

In september werd er in de VS een wet aangenomen, waardoor digitale winkels niet langer meer termen als “kopen” of “aanschaf” bestempeld mogen worden, tenzij duidelijk wordt gecommuniceerd dat consumenten geen onvoorwaardelijke toegang tot de game krijgen en houden. We zijn benieuwd hoe dit verder verloopt en wellicht zorgt het uiteindelijk voor iets positiefs!