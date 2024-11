Review: Horizon: Zero Dawn remastered

Sony en remasters: je koopt het of je laat het gewoon links liggen. Immers is dit al de derde keer dat Horizon: Zero Dawn onder de loep wordt genomen en dat in slechts zeven jaar tijd. Nou ja , de PC-versie is in deze wel een gevalletje apart. Hoe weten de Hollandse studio’s Nixxes en Guerrilla nog een keer te overtuigen?

Een flinke schep er bij!

Eigenlijk valt er een ding meteen op als je Horizon Zero Dawn remastered speelt en dat is dat de term remaster eigenlijk met een hoofdletter geschreven mag worden. De game zag er in 2017 al erg goed uit op de PlayStation 4, maar Nixxes heeft er voor de remaster op de PlayStation 5 nog een flinke schep bovenop gedaan. Vooral de lichteffecten zijn mogelijk door de extra kracht van de console. Het is echt een feestje om door de post-apocalyptische wereld van de game te struinen!

Naast de lichteffecten heeft Nixxes ook de gezichtsuitdrukkingen van de personages aangepakt. In het origineel kwamen die niet echt goed over of pasten ze gewoon niet bij het gesprek dat er op dat moment werd gevoerd. Door 10 uur extra motion capture heeft Nixxes de game meer in lijn gebracht met Horizon: Forbidden West.

Zelfde gameplay

Hoewel er qua grafische dingen de game naar een nieuwe hoogte is gestuwd, blijft de gameplay geheel gelijk aan die van het origineel. Stiekem had ik gehoopt dat het tracken van bijvoorbeeld een klimroute, zoals in de sequel, was meegenomen in deze remaster of dat ze iets meer hadden gedaan met de speer als wapen. Helaas blijft dit allemaal zoals het was en is het ergens ook wel logisch aangezien het geen remake is.

Overigens is dit ook geen drama, want die gigantische robotmachines verslaan met onder andere je pijl en boog blijft toch ook wel heel vet. Daarnaast geeft de game je ook genoeg andere manieren om Aloy het voordeel te geven in een gevecht en zal je die tools dan ook met beide handen aan moeten pakken.

Het blijft daarna ook gewoon heel vet om als kleine persoontje een gigantisch wezen omver te knokken met je pijl en boog door stukje bij beetje de onderdelen van deze vijanden af te schieten. Of de explosies die je kunt veroorzaken door een Grazer in fik te zetten met een vuurpijl met alle gevolgen van dien.

Daarentegen kan de game soms wat onoverzichtelijk worden als je door meerdere vijanden wordt bestookt. De aanvalspatronen van de vijanden zijn soms wat onvoorspelbaar (wat het overigens wel leuk maakt), maar soms kan het wat chaotisch worden wanneer Aloy net even vast blijft zitten tegen een rotsblok of een gesneuvelde vijand. Hierdoor wordt je veel sneller geraakt door vijanden die projectielen afschieten en dan merk je toch hoe kwetsbaar je ineens bent. Gelukkig gebeurde dit bij ondergetekende niet zo vaak en wordt je op een gegeven moment ook veel waakzamer over wat er om je heen allemaal gebeurt.

Ach als je er toch eenmaal aan begint!

Horizon Zero Dawn remastered is niet voor iedereen. Degene die het origineel al helemaal hebben uitgespeeld en ook de DLC zullen misschien niet zo happig zijn om nog een keer het avontuur van Aloy te beleven. Mocht je dit niet gedaan hebben en een zeer vermakelijke action RPG willen spelen, raad ik jullie zeker aan om deze versie te spelen. De game kost vijf tientjes als je het origineel nog niet in huis hebt en als dat wel het geval is, maar slechts een tientje. Er zijn vast nog wel manieren om het origineel voor een prikkie ergens te scoren, dus als je de ultieme versie in huis wil hebben, inclusief alle DLC is Horizon Zero Dawn een absolute aanrader!

Immers wilde ik puur voor deze review het verhaal door lopen, maar de game wist mede door de grafische verbeteringen me toch vaker dan ik zou willen toegeven van de gebaande weg te leiden. Ach als je deze game eenmaal start, wil je hem eigenlijk ook gewoon weer helemaal ervaren!



Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Guerrilla Games/ Nixxes Software

Releasedatum: 31 oktober 2024

Platformen: PC, PlayStation 5

Gespeeld op: Playstation 5