David Vonderhaar’s Bulletfarm werkt aan een first person multiplayer game

David Vonderhaar, een bekende ontwikkelaar van Treyarch voor de Call of Duty Black Ops-games, heeft laten weten dat zijn studio Bulletfarm Games aan een nieuwe first person multiplayergame werkt.

Deze onthulling komt tegelijk met het nieuws dat NetEase de financiering van BulletFarm heeft stopgezet in een poging om zijn activa in het Westen af ​​te stoten, een proces dat vorig jaar al van start ging.

Vonderhaar, die bijna twintig jaar bij Treyarch werkte voordat hij in 2023 afscheid nam van de Call of Duty-ontwikkelaar, bevestigde dat een nieuwe holding (GTG) de taak op zich neemt om BulletFarm in de toekomst te ondersteunen. Dit stelt het team in staat om een ​​’volledig nieuwe multiplayer/coöperatieve first-person-ervaring’ te creëren.

In zijn eerste bericht op sociale media in meer dan een jaar tijd legde David ‘Vondy’ Vonderhaar uit dat de game die BulletFarm ontwikkelt een nieuwe titel is, maar met hetzelfde DNA als het project dat werd stopgezet toen NetEase zich terugtrok uit het bedrijf.

Daarnaast deelde het BulletFarm-profiel ook een (uitgebreidere) update na een jaar van stilte:

BulletFarm lives. Same name. Same DNA. Same commitment to the player experience. But now, a new game. One backed by the full commitment and support of our new and sole partners at @GreaterThanGRP GreaterThan Group’s core value of empowering development studios enables us to… — BulletFarm (@BulletFarmGames) May 12, 2026

De studio wordt nu gesteund door GTG (GreaterThan Group), een gloednieuwe holding opgericht door Simon Zhu, die ironisch genoeg het bedrijf oprichtte nadat hij een prominente functie bij NetEase had verlaten. Zijn bedrijf heeft ook Arcanaut Studios gesteund, dat werkt aan Star Wars: Fate of the Old Republic.

In een uitgebreid rapport van Bloomberg werd onthuld dat GTG 40 miljoen dollar op de bank heeft staan ​​en nog eens 60 miljoen dollar aan toezeggingen klaar heeft staan ​​om te investeren. De investeringen in bedrijven als Arcanaut en BulletFarm komen voort uit de wens om iedereen te laten werken aan hun droomproject.