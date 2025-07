Tijdens een verassende onthulling heeft ontwikkelaar Saber Interactive Clive Barker’s Hellraiser: Revival aangekondigd, een gloednieuwe survival horror-game die in 2025 naar de PlayStation 5 komt. En als we de eerste details mogen geloven, belooft dit een nachtmerrie te worden waar je vrijwillig in stapt.



In samenwerking met horrormeester Clive Barker zelf, wil Hellraiser: Revival trouw blijven aan de sfeer en thema’s die de iconische filmreeks zo legendarisch maakten: pijn, genot, en de duistere grens daartussen. Het resultaat is een singleplayer, first-person survival horror-game die zich diep in Barkers sadistische universum nestelt.

Aidan vs. Pinhead

Je kruipt in de huid van Aidan, een man die alles op alles moet zetten om zichzelf én zijn vriendin Sunny te redden uit de klauwen van Pinhead en zijn demonische Cenobites. Daarbij beschik je over een arsenaal aan melee- en afstandswapens, én de mysterieuze krachten van de Genesis Configuration, een bovennatuurlijk artefact met zijn eigen geheimen.

Het verhaal speelt zich af in de Labyrinth, een helachtige dimensie vol cultisten, monsters en moreel verrotte wezens. De sfeer is beklemmend, de gevaren zijn genadeloos en je keuzes maken het verschil tussen overleven… of eeuwig lijden.

Clive Barker is zelf betrokken

Saber Interactive benadrukt dat Clive Barker actief meewerkt aan het project, om de authenticiteit van het verhaal en de wereld te waarborgen. “We are embracing everything that makes Hellraiser unforgettable,” zegt Tim Willits, Chief Creative Officer bij Saber. “We’ve committed to holding nothing back.”

Dat is duidelijk merkbaar in de onthullingstrailer, die een duistere en stijlvolle kijk geeft op wat fans te wachten staat: lugubere omgevingen, sadistische vijanden en een sfeer die je adem afsnijdt.

Meer te zien in 2025

Hoewel we nog even moeten wachten op een releasedatum, maakt Hellraiser: Revival nu al indruk als een van de meest veelbelovende horrorervaringen in jaren. Een game die je niet alleen laat schrikken, maar ook onder je huid kruipt.