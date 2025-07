Battlefield 6 wordt op 24 juli onthuld

We hoeven niet zo lang te wachten op de onthulling van Battlefield, want aanstaande donderdag gaat het al gebeuren!

EA heeft laten weten dat op donderdag 24 juli om 17:00 Battlefield 6 wordt onthuld met een trailer. Hierbij is overigens ook de naam van de game onthuld, wat overigens al langere tijd als titel werd bestempeld.

Er werd de afgelopen dagen al veel gespeculeerd over Battlefield 6. Zo was er een content creator die een promotiepakketje in huis had gekregen en claimde Insider Gaming dat er een event zou zijn op 29 en 30 juli en de onthulling een dag later. Dit blijkt dus niet waar te zijn. Het wil overigens niet zo zeggen dat het event niet alsnog plaats zal vinden.

De nieuwe Battlefield werd al in september al aangekondigd. Daar liet EA weten dat de game zich in de moderne tijd afspeelt, de oude classes weer terug zullen keren en dat er maar maximaal 64 man per potje meedoen. Dit betekent dan wel het einde van de 128-mans potjes, maar daarentegen keert wel de singleplayer terug.

Er komt nog een open beta van de game later dit jaar en Battlefield 6 verschijnt nog dit fiscaal jaar (dus voor april 2026). Al zou de game nog wel uitgesteld kunnen worden als dat nodig is.