Final Fantasy VII Revelation verschijnt in april 2027 op PS5

Square Enix heeft tijdens de nieuwste PlayStation State of Play eindelijk de releasedatum van Final Fantasy VII Revelation bekendgemaakt. Het derde en laatste deel van de Final Fantasy VII Remake-trilogie verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5. Tegelijkertijd kregen we een flinke hoeveelheid nieuwe gameplay te zien, waarin onder meer de Highwind, vernieuwde combat en verschillende nieuwe gameplaymogelijkheden centraal staan.



Met Revelation wil Square Enix het verhaal dat begon met Final Fantasy VII Remake en werd voortgezet in Final Fantasy VII Rebirth tot een einde brengen. Hoewel details over het verhaal nog grotendeels geheim worden gehouden, laat de nieuwe gameplay zien dat het derde deel de schaal van de voorgaande games verder moet vergroten.

De Highwind speelt een grotere rol

Een van de belangrijkste toevoegingen is de manier waarop spelers de wereld kunnen verkennen. De iconische Highwind keert terug en wordt een belangrijk vervoermiddel tijdens het verkennen van de wereld. Daarmee lijkt Square Enix opnieuw een flinke stap te zetten in de omvang van de gebieden die spelers kunnen bezoeken.

Ook chocobo Piko keert terug. Waar de vogel in eerdere delen voornamelijk als rijdier werd gebruikt, krijgt Piko deze keer een actievere rol. De chocobo kan namelijk meevechten en wordt gedurende het avontuur sterker. Nieuwe vaardigheden moeten ervoor zorgen dat Piko niet alleen tijdens gevechten nuttig is, maar ook helpt bij het bereiken van nieuwe gebieden.

Daarnaast kunnen spelers tijdens het verkennen direct wisselen tussen verschillende personages. Hierdoor lijkt de game meer vrijheid te bieden in hoe je door de wereld beweegt en welke personages je op bepaalde momenten gebruikt.

Nieuwe mogelijkheden tijdens gevechten

Ook het vechtsysteem krijgt een uitbreiding in de vorm van het FITS-systeem. Hiermee kunnen personages verschillende outfits aantrekken die niet alleen hun uiterlijk veranderen, maar ook nieuwe vaardigheden en speelstijlen introduceren.

Er zijn vier varianten aangekondigd: Warrior, Knight, Black Mage en Summoner. Tijdens de nieuwe gameplay waren onder andere Cid met de Knight-uitrusting en Vincent als Summoner te zien. De verschillende FITS moeten spelers meer mogelijkheden geven om hun team en speelstijl aan te passen.

Verder wordt een grappling gun toegevoegd. Daarmee kunnen personages zich sneller door stedelijke gebieden bewegen en onder andere gebouwen beklimmen.

Keuzes krijgen meer invloed

Final Fantasy VII Revelation lijkt daarnaast meer nadruk te leggen op keuzes van de speler. Voor bepaalde quests kunnen spelers zelf bepalen welk personage ze meenemen. Die keuze kan vervolgens invloed hebben op hoe bepaalde gebeurtenissen en situaties verlopen.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de gevolgen hiervan uiteindelijk worden. Wel lijkt Square Enix hiermee de persoonlijke verhalen van de verschillende personages verder te willen verweven met het hoofdverhaal.

Queen’s Blood keert terug

Liefhebbers van het kaartspel Queen’s Blood hoeven hun decks voorlopig ook niet op te bergen. Het populaire minigame uit Rebirth keert terug in Revelation en krijgt deze keer zelfs een eigen verhaallijn rond Red XIII.

Square Enix belooft nieuwe tegenstanders en uitdagingen die de bestaande spelregels verder op de proef moeten stellen. Sommige tegenstanders beschikken bovendien over mogelijkheden waarmee ze het verloop van een wedstrijd drastisch kunnen veranderen.

Verschillende edities en pre-orderbonus

Naast de releasedatum maakte Square Enix ook de verschillende edities van Final Fantasy VII Revelation bekend. Wie de game vooraf bestelt, ontvangt ongeacht de gekozen editie de Mecha-Chocobo & Moogle Summon Materia.

Er komt daarnaast een Premium Edition met de game, een Story Expansion Pass, 24 uur vroegtijdige toegang en enkele digitale extra’s. De Expansion Pass geeft toegang tot twee verhaalgerichte DLC-uitbreidingen, waarvan de inhoud op een later moment wordt onthuld.

De Premium Plus Edition bevat alle extra’s van de Premium Edition en voegt daar onder meer een digitaal artbook, een digitale mini-soundtrack en aanvullende in-game items aan toe.

Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5. Met een grotere wereld, meer vrijheid tijdens het verkennen, uitgebreidere combat en een grotere rol voor keuzes lijkt Square Enix voor het slotstuk van de trilogie flink uit te pakken.