Jin Sakai keert terug in Ghost of Yōtei: Most Wanted

Jin Sakai maakt zijn terugkeer in Ghost of Yōtei. Tijdens de nieuwste State of Play is bekendgemaakt dat de protagonist uit Ghost of Tsushima één van de speelbare personages wordt in Ghost of Yōtei: Most Wanted, de nieuwe singleplayer survivalmodus van Sucker Punch. Most Wanted verschijnt op 1 oktober als onderdeel van de Ghost of Yōtei Complete Edition. Tegelijkertijd verschijnt ook de nieuwe verhaaluitbreiding Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara



Jin Sakai keert terug

Most Wanted is volgens Sucker Punch een eigen draai aan het roguelike-genre. Spelers kiezen één van vier personages en nemen vervolgens verschillende premies aan. Iedere bounty draait om een lid van de Yōtei Six en wordt steeds moeilijker naarmate spelers verder komen.

Tijdens een run neem je het op tegen meerdere golven vijanden en minibosses. Na iedere ronde krijg je de mogelijkheid om nieuwe perks te kiezen, waarmee je jouw personage steeds verder kunt uitbouwen. De uiteindelijke bedoeling is om sterk genoeg te worden om de eindbaas van de gekozen bounty te verslaan.

De bounties kunnen bovendien opnieuw worden gespeeld op hogere moeilijkheidsgraden. De zwaarste uitdaging draait uiteindelijk om Lord Saito.

Sucker Punch wil de modus herkenbaar laten aanvoelen voor spelers van Ghost of Yōtei. De bestaande combat vormt dan ook de basis, maar door verschillende personages, wapens en perks met elkaar te combineren moeten spelers op zoek gaan naar nieuwe speelstijlen en builds.

Vier verschillende speelstijlen

Atsu is standaard het eerste speelbare personage en maakt gebruik van twee katana’s en verschillende Ghost Tools. Haar Ultimate, Call of the Pack, roept twee wolven op die vijanden aanvallen. Met haar Kill Streak Onryō’s Howl kan ze tegenstanders angst aanjagen.

Daarna kunnen spelers ook aan de slag met Oyuki. Zij gebruikt onder meer een kusarigama, kunai en tanegashima. Haar speelstijl draait sterk om snelheid en sluipen. Haar Ultimate stelt haar in staat om vanuit een rookwolk meerdere vijanden snel uit te schakelen.

Het derde personage is Nagato. Hij beschikt over een yari, tanzutsu en zowel een lange als korte boog. Zijn vaardigheden richten zich meer op aanvallen op afstand. Zo kan zijn Ultimate twee vijanden markeren voor gegarandeerde headshots.

De meest opvallende toevoeging is natuurlijk Jin Sakai. Sucker Punch heeft zijn oorspronkelijke model uit Ghost of Tsushima opnieuw gebruikt en aangepast voor Ghost of Yōtei. Jin behoudt daarbij zijn vier vertrouwde vechtstijlen, waarmee hij kan inspelen op de verschillende zwakke punten van vijanden.

Daarnaast begint Jin met een Sticky Bomb en hankyu. Zijn Ultimate is Dance of Wrath, terwijl hij met Ghost Stance meerdere vijanden angst kan aanjagen en vervolgens in één klap kan uitschakelen.

Perks bepalen je build

Hoewel de keuze voor een personage invloed heeft op je speelstijl, zijn het vooral de perks die bepalen hoe een run zich ontwikkelt. Tijdens het spelen krijg je regelmatig verschillende upgrades voorgeschoteld.

Deze perks kunnen betrekking hebben op onder meer wapenbeheersing, uitrusting, summons, pareren en overlevingsmogelijkheden. Door verschillende effecten te combineren kunnen spelers proberen een zo sterk mogelijke build samen te stellen.

Naast de upgrades tijdens een run verdienen spelers ook Mon. Deze valuta kan buiten de runs worden gebruikt voor nieuwe technieken, wapenupgrades, charms en speelbare personages.

Cosmetische items die in Most Wanted worden vrijgespeeld, zijn daarnaast ook beschikbaar in de hoofdgame. Hierdoor kunnen spelers hun uitrusting gebruiken tijdens het verhaal van Atsu én in de nieuwe uitbreiding.

Echoes of Sekigahara

Naast de onthulling van Jin Sakai heeft Sucker Punch ook nieuwe informatie gedeeld over Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara.

De uitbreiding speelt zich af tijdens twee verschillende periodes in het leven van Atsu. Een deel van het verhaal vindt plaats tijdens de historische Slag bij Sekigahara, terwijl het andere gedeelte zich in het heden afspeelt.

Tijdens de gebeurtenissen in Sekigahara krijgen spelers meer te weten over Atsu’s verleden en haar relatie met Nagato, die destijds samen met haar vocht.

In het heden duikt Nagato opnieuw op in Ezo. Hij wordt opgejaagd door de Vipers, een groep gewelddadige stropers die zich na de dood van de leider van de Snake opnieuw hebben georganiseerd. De groep heeft de Ashoro Foothills ingenomen, een nieuw gebied dat door hun activiteiten zwaar is aangetast.

Atsu wordt hierdoor gedwongen om opnieuw met Nagato samen te werken. Samen gaan ze op zoek naar een belangrijke bondgenoot die door de Vipers is ontvoerd.

De uitbreiding introduceert daarbij nieuwe vijanden, zware wapens, Mythic Tales, vaardigheden, pantsers en cosmetische items.

Complete Edition verschijnt op 1 oktober

Spelers die Ghost of Yōtei al bezitten, kunnen de Complete Edition Upgrade aanschaffen voor $14,99. Daarmee krijgen ze op 1 oktober toegang tot zowel Most Wanted als Echoes of Sekigahara, naast de eerder verschenen Digital Deluxe-content en de Charm of Hokkyokusei.

Wie de upgrade vóór 30 september aanschaft, krijgt bovendien vroegtijdig toegang tot het Sakai Armor voor Atsu.

Voor nieuwe spelers verschijnt op dezelfde dag de fysieke versie van Ghost of Yōtei Complete Edition. De digitale versie is al beschikbaar en bevat naast de oorspronkelijke game ook Ghost of Yōtei Legends, de Digital Deluxe-content en de Charm of Hokkyokusei.

Ook gratis content voor bestaande spelers

Niet alles rondom de verjaardag van Ghost of Yōtei zit achter de Complete Edition. Op 1 oktober verschijnt namelijk ook een gratis update voor iedereen die de game al bezit.

Daarmee wordt onder andere Beauty of Yōtei toegevoegd. In deze modus kunnen spelers de landschappen van Ezo op hun gemak verkennen en zich volledig richten op de Photo Mode.

Daarnaast worden nieuwe muziektracks toegevoegd aan Watanabe Mode. Ook komt er een optie waarmee spelers het uiterlijk van een pantserset kunnen behouden terwijl ze de statistieken van een andere set gebruiken.

Tot slot voegt Sucker Punch een nieuwe high-contrast-optie toe voor toegankelijkheid.

Met de terugkeer van Jin Sakai, een nieuwe roguelike-achtige spelmodus en een verhaaluitbreiding rond Atsu en Nagato krijgt Ghost of Yōtei dus behoorlijk wat nieuwe content. Vooral de aanwezigheid van Jin is daarbij een opvallende toevoeging: de voormalige Ghost krijgt hiermee opnieuw een plek in het universum dat met Ghost of Tsushima werd opgebouwd.