007 First Light is nu Steam Deck geverifieerd

007 First Light van IO Interactive heeft vandaag van Valve de status ‘Steam Deck geverifieerd’ gekregen.

Het nieuwste avontuur van James Bond had aanvankelijk de status ‘speelbaar op Steam Deck’ en niet ‘geverifieerd’ vanwege problemen met de tekst grootte. De beoordeling is vandaag bijgewerkt en 007 First Light is nu ‘Steam Deck Verified’. Je vindt de beoordeling hieronder:

De game speelde volgens meerdere internationale media prima op Steam Deck (ondergetekende heeft hem voor de PlayStation 5 Pro), op een of twee locaties na. Het is in ieder geval goed om te vernemen dat Valve het probleem met de tekst grootte na de release van de game heeft opgelost. Valve heeft de game ook de status ‘Steam Machine geverifieerd’ gegeven, zoals je kunt zien op de winkelpagina.

007 First Light is nu beschikbaar op PS5, Xbox Series en pc (Steam, Xbox op pc). De game is in ontwikkeling voor de Switch 2. Dit weekend verscheen er nog een grote update voor de game die honderden fixes met zich meebracht, maar ook nieuwe TacSim missies.