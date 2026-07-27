Stalker 2: Cost of Hope uitbreiding verschijnt op 20 augustus

GSC Game World heeft laten weten dat de Cost of Hope uitbreiding van Stalker 2 op 20 augustus zal verschijnen.

In Cost of Hope besturen spelers opnieuw Skif. Ditmaal leidt een PDA-signaal hem naar nieuwe gebeurtenissen die zich naast het hoofdverhaal afspelen. De uitbreiding bevat nieuwe krachtige wapens, nieuwe locaties en meer. GSC Game World belooft “tientallen uren aan content” in deze uitbreiding. Bekijk de trailer van de Stalker 2: Cost of Hope-uitbreiding hieronder!

De uitbreiding verschijnt met de 2.0-update voor de game. Deze update brengt een nieuwe versie van Unreal Engine 5 en meer verbeteringen met zich mee, die in de aanloop naar de lancering op 20 augustus nader bekendgemaakt zullen worden. Je kunt Cost of Hope toevoegen aan je verlanglijstje voor Xbox Series, pc (GOG, Steam en Xbox on PC) en PlayStation 5.