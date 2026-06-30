Splatoon Raiders-Direct geeft een voorproefje van het schattenrijke avontuur dat naar de Nintendo Switch 2 komt

Tijdens de Splatoon Raiders Direct-presentatie van vandaag deelde Nintendo vers nieuws over Splatoon Raiders, dat op 23 juli exclusief voor de Nintendo Switch 2 verschijnt.

In deze actieshooter voor één speler speel je als de techneut die samenwerkt met Deep Cut, een trio avontuurlijke muzikanten, en ga je op zoek naar schatten op de mysterieuze Spiralieteilanden. Pas je personage aan, rust jezelf uit met spetterende wapens en mechanische gadgets, en neem het op tegen hordes vijandige Salmonieten terwijl je de eilanden afzoekt naar schatten. Een lid van Deep Cut helpt je zelfs mee in de krachtige eilandrover, die onder andere schatten kan detecteren. Voordat je op pad gaat om de mysteries van de eilanden te ontrafelen en onontdekte buit op te sporen, kun je je uitrusting kiezen en verbeteren aan boord van je schipbasis.

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Lees verder voor meer informatie over de presentatie van vandaag:

Schattenjacht : op de Spiralieteilanden vind je verschillende soorten terrein en omgevingen boordevol uitdagingen, vijanden en schatten. Er zijn locaties waar je naar Spiralietkristallen kunt delven, forten vol agressieve wezens die Salmonieten heten, vreemde gebouwen waar je alleen bepaalde gadgets kunt gebruiken en nederzettingen waar je steeds dieper moet boren.



: op de Spiralieteilanden vind je verschillende soorten terrein en omgevingen boordevol uitdagingen, vijanden en schatten. Er zijn locaties waar je naar Spiralietkristallen kunt delven, forten vol agressieve wezens die Salmonieten heten, vreemde gebouwen waar je alleen bepaalde gadgets kunt gebruiken en nederzettingen waar je steeds dieper moet boren. Salmonieten : om de buit te bereiken, moet je eerst deze vinnige vijanden verslaan. Ze liggen op de eilanden op de loer, verzamelen zich bij schatten en vallen alles aan dat in de buurt komt. Er zijn veel verschillende soorten, zoals: Gewone Salmonieten : deze vijanden zijn in hun eentje niet zo gevaarlijk, maar ze vallen aan in grote groepen, waardoor ze je, als je niet oppast, snel kunnen overweldigen. Salmonietenbazen : deze wezens zijn wat taaier en hebben hun eigen krachten en zwaktes. Als je Salmonietenbazen verslaat, laten ze een megavissenei vallen. Dit is een fantastische bron van energie voor de rover. Gepekelde Salmonieten : deze taaie vijanden zijn het hoogtepunt van de Salmoniet-evolutie. Ze lijken op Salmonietenbazen, maar zijn bedekt met zout. Het lijkt erop dat hoe gezouter ze zijn, hoe moeilijker het is om ze te verslaan. Gelukkig heb je je techneutengereedschap tot je beschikking, waaronder veel wapens en gadgets om je schatten veilig te stellen.

: om de buit te bereiken, moet je eerst deze vinnige vijanden verslaan. Ze liggen op de eilanden op de loer, verzamelen zich bij schatten en vallen alles aan dat in de buurt komt. Er zijn veel verschillende soorten, zoals: Wapens: met wapens kun je inkt schieten uit je hervulbare tank. Ze zijn onmisbaar bij het verslaan van Salmonieten. Er zijn meer dan 100 wapenvarianten om te ontdekken, dus je vindt er vast een waar je goed mee overweg kunt. Soms laten Salmonieten een wapen vallen als je ze verslaat. Dit kunnen zelfs zeldzame wapens met speciale krachten zijn.

met wapens kun je inkt schieten uit je hervulbare tank. Ze zijn onmisbaar bij het verslaan van Salmonieten. Er zijn meer dan 100 wapenvarianten om te ontdekken, dus je vindt er vast een waar je goed mee overweg kunt. Soms laten Salmonieten een wapen vallen als je ze verslaat. Dit kunnen zelfs zeldzame wapens met speciale krachten zijn. Tanks en gadgets : er zijn drie soorten tanks: de rappe tank, de krachttank en de handige tank. In het begin kun je elke tank met twee gadgets uitrusten, en welke gadgets je kunt gebruiken, hangt af van de tank: Rappe tank : beweeg en vecht snel en ontwijk aanvallen met deze tank. Compatibele gadgets zijn onder andere de Springslof om vooruit te springen en aan te vallen of achteruit te springen en je terug te trekken, de Sprintgranaat waarmee je door middel van een explosie vooruit, opzij of achteruit kunt snellen, en de Sproeierang, waar je mee kunt gooien en vijanden kunt raken. Deze gadget blijft ook even hangen voordat hij terugvliegt. Krachttank : met deze tank kun je de strijd met je vijanden frontaal aangaan. Stort je in de strijd met gadgets als de Kleddebaard, waarmee je een snelle zwaai maakt in een wijde boog en korte metten maakt met de harde schilden, de Spattellieten, die om je heen draaien en aanvallen met inkt terwijl ze de grond bedekken, en het Kliederwiel, dat ronddraait en inkt sproeit terwijl het vooruit schiet, Salmonieten aan de kant beukt en op Salmonietenbazen af gestuurd kan worden. Handige tank : met deze tank kun je strategischer vechten. Gebruik tactische gadgets, bijvoorbeeld de Schotpot, die automatisch vijanden aanvalt, Klodderbollen, die je aan elkaar kunt koppelen en een grote explosie veroorzaken als je ze raakt, en de Rekstraal, die via een krachtige laser verbinding met je tank maakt.

: er zijn drie soorten tanks: de rappe tank, de krachttank en de handige tank. In het begin kun je elke tank met twee gadgets uitrusten, en welke gadgets je kunt gebruiken, hangt af van de tank: Aanpassen en bouwen : je gadgets worden pas echt waardevol als je ze aanpast. Tijdens je eilandavonturen verzamel je mods die je aan beschikbare modpunten kunt toewijzen om je gadgets op verschillende manieren aan te passen, waardoor ze bijvoorbeeld meer schade aanrichten, sneller schieten of langer actief blijven. Ook kun je inktexplosies en een letterlijk afstotelijk aroma toevoegen. Daarnaast kan Haya je helpen om nieuwe gadgets te bouwen in de gadgetgarage, kun je in de wapenwerkplaats samen met Muriël je wapens upgraden of ze omzetten in materialen, en helpt Ray je een vinnetje door allerlei handige informatie te verzamelen en meer. Bouw faciliteiten die je kunt gebruiken om je schattenjachtuitrusting te optimaliseren.

: je gadgets worden pas echt waardevol als je ze aanpast. Tijdens je eilandavonturen verzamel je mods die je aan beschikbare modpunten kunt toewijzen om je gadgets op verschillende manieren aan te passen, waardoor ze bijvoorbeeld meer schade aanrichten, sneller schieten of langer actief blijven. Ook kun je inktexplosies en een letterlijk afstotelijk aroma toevoegen. Daarnaast kan Haya je helpen om nieuwe gadgets te bouwen in de gadgetgarage, kun je in de wapenwerkplaats samen met Muriël je wapens upgraden of ze omzetten in materialen, en helpt Ray je een vinnetje door allerlei handige informatie te verzamelen en meer. Bouw faciliteiten die je kunt gebruiken om je schattenjachtuitrusting te optimaliseren. Niveaus omhoog gaan : er zijn genoeg manieren om sterker te worden in Splatoon Raiders . Je verhoogt je niveau door Salmonieten te verslaan en je raakt gevonden wapens en buit niet kwijt, zelfs als je het onderspit delft tijdens een schattenjacht. Gebruik de opbrengsten van je schattenjacht om je tanks in het techneuthonk te verbeteren en bijvoorbeeld je aanvalskracht en HP te verhogen. Je kunt je tanks op een gegeven moment ook op andere manieren verbeteren naarmate je ze meer gebruikt, bijvoorbeeld door ze met drie gadgets uit te rusten in plaats van twee.

: er zijn genoeg manieren om sterker te worden in . Je verhoogt je niveau door Salmonieten te verslaan en je raakt gevonden wapens en buit niet kwijt, zelfs als je het onderspit delft tijdens een schattenjacht. Gebruik de opbrengsten van je schattenjacht om je tanks in het techneuthonk te verbeteren en bijvoorbeeld je aanvalskracht en HP te verhogen. Je kunt je tanks op een gegeven moment ook op andere manieren verbeteren naarmate je ze meer gebruikt, bijvoorbeeld door ze met drie gadgets uit te rusten in plaats van twee. Extra functies : hier zijn nog een aantal functies die in de presentatie aan bod kwamen: Outfits : het is heel belangrijk om er modieus uit te zien, waar je avontuur je ook naartoe brengt. Voltooi uitdagingen op de eilanden om coole outfits te krijgen met allerlei ontwerpen. Als je compatibele amiibo-figuren* 1 uit de Splatoon-serie scant, kun je een outfit met een uniek ontwerp krijgen. En door de nieuwe Splatoon Raiders -amiibo te scannen kun je outfits vrijspelen die geïnspireerd zijn op het figuur dat je scant. Moeilijkheidsgraden : er zijn drie moeilijkheidsgraden om uit te kiezen: Toerist voor een ontspannen avontuur, Schatzoeker voor een standaardervaring en Overlever voor ervaren spelers en liefhebbers van uitdagingen. Je kunt deze opties wanneer je maar wilt veranderen op de schipbasis. De buit is altijd hetzelfde, maar Salmonieten zijn een stuk taaier bij hogere moeilijkheidsgraden. Multiplayer : je kunt deze game helemaal in je eentje spelen, maar je kunt ook samen met tot drie andere spelers online* 2 of lokaal draadloos op jacht gaan naar schatten en het verhaal samen beleven. Om Hulp vragen : zelfs als je in je eentje speelt, kun je andere spelers online tijdelijk om hulp vragen. Als je om hulp gevraagd hebt en een schattenjacht hebt voltooid, moet je een tijdje wachten voordat je deze functie weer kunt gebruiken. Je kunt ook anderen een helpende tentakel toesteken als ze om hulp vragen, wat jou ook een beloning oplevert.

: hier zijn nog een aantal functies die in de presentatie aan bod kwamen: Salmoniet-kunstschatten: deze Salmonieten-schatten zijn verborgen op de Spiralieteilanden. Wanneer je ze vindt, ontdek je hun vreemde, verborgen krachten.

Er zijn veel onbekende locaties op de Spiralieteilanden, waaronder ver onder de grond, en sommige lijken bodemloos te zijn. Bereid je voor op een vers avontuur en grijp die schatten. Splatoon Raiders komt op 23 juli naar de oppervlakte op de Nintendo Switch 2.

In de tussentijd kun je meer spetterend plezier beleven. Lees De eigenaardige eilandavonturen van Deep Cut, officiële dagelijkse Splatoon-stripverhalen in de Nintendo Today!-app voor smartapparaten, voor het verhaal dat voorafgaat aan Splatoon Raiders. Maak je klaar voor een speciaal Splatfest in Splatoon 3 dat in het teken van Splatoon Raiders staat en van 11 juli om 02:00 uur tot 13 juli om 02:00 uur duurt. Op dezelfde dag dat de game uitkomt, zijn er ook nieuwe Joy-Con 2-controllers verkrijgbaar die op Deep Cut geïnspireerd zijn, in de kleuren blauw en lichtgeel.