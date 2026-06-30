Battlefield 6 Season 3: High-Value Target voegt Casual Battle Royale en meer toe in nieuwste update

EA en Battlefield Studios hebben vandaag de derde fase van Season 3, getiteld High-Value Target, gelanceerd voor Battlefield 6 en Battlefield Redsec.

De update bevat een in-game-evenement waarbij spelers contracten verzamelen, een nieuwe variant op de Obliteration-modus, de lancering van Casual Battle Royale, vernieuwde gunplay zoals uitgelicht in de nieuwste Battlefield Combat-serie, en meer.

Tijdens het Wet Work Event verzamelen spelers contracten van uitgeschakelde vijanden en voltooien ze doelstellingen voordat de match eindigt. Deze opdrachten variëren van het uitschakelen van tegenstanders en het looten van kisten tot het veroveren van objectives of in leven blijven. Of spelers nu in Redsecop doelwitten jagen of in Multiplayer de tegenstander terugdringen: in Wet Work draait alles om het aannemen van het contract, in leven blijven en de klus klaren.

De Tactical Obliteration-modus geeft een nieuwe draai aan de grootschalige versie die tijdens Blastpoint werd geïntroduceerd. Deze kleinschaligere spelervaring legt de nadruk op squadplay in een 8-versus-8-match en is vanaf 30 juni beschikbaar in Verified Portal. Deze competitieve modus met hoge inzet is bedoeld voor squads die gecoördineerde, doelgerichte teamplay volledig onder de knie hebben.

Tot slot introduceert Casual Battle Royale een meer ontspannen ervaring in Redsec. Deze versie van Battle Royale maakt gebruik van bots om gevechten overzichtelijker te maken en matches soepeler te laten verlopen. Zo ontstaat een toegankelijkere omgeving voor spelers die de modus leren kennen, nieuwe klassen en loadouts uitproberen of willen opwarmen voor matches met hogere inzet. De bots ondersteunen het tempo van de match, terwijl de nadruk blijft liggen op confrontaties tussen spelers.