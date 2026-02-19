Servers van Call of Duty: Warzone Mobile definitief offline in april

Activision heeft de definitieve sluitingsdatum bekendgemaakt voor de servers van Call of Duty: Warzone Mobile. De standalone mobiele versie van de populaire battle royale verdwijnt op 17 april.



De game was eerder dit jaar al uit de appstores verwijderd, waardoor nieuwe spelers niet meer konden instappen en in-game aankopen niet langer mogelijk waren. Spelers die de app nog geïnstalleerd hadden, konden sindsdien wel blijven spelen, maar ook daar komt binnenkort een einde aan.

Volgens Activision worden aankopen die in het verleden zijn gedaan niet terugbetaald. Spelers met resterende in-game valuta krijgen het advies deze vóór de sluiting te besteden, aangezien de game na 17 april niet meer toegankelijk zal zijn.

In een eerdere verklaring liet het team weten dat de beslissing is genomen na zorgvuldige afweging. Hoewel het ontwikkelteam trots is op het feit dat Warzone op authentieke wijze naar mobiel is gebracht, wist de game niet dezelfde aansluiting te vinden bij mobiele spelers als bij het pc- en consolepubliek.

Als alternatief wijst Activision spelers op Call of Duty Mobile, dat een breder aanbod aan modi biedt. Naast een eigen battle royale bevat die titel onder andere traditionele multiplayer, Zombies en de extractiemodus DMZ: Recon.