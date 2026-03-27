PlayStation 5-consoles vanaf 2 april tot 150 euro duurder

Sony heeft flinke prijsverhogingen aangekondigd voor zowel de PlayStation 5-consoles als de Portal. Dus als je er een wil aanschaffen, raden we je het aan om dat voor 2 april te doen.

Vanaf aanstaande donderdag kost een standaard PlayStation 5 namelijk €649,99 (in plaats van €499,99). De digitale versie zal dan €599,99 (was vorig jaar al in prijs gestegen naar €499,99) kosten en de PlayStation 5 Pro €899,99 (was €799,99). We moeten er wel bij zeggen dat dit de adviesprijzen zijn die Sony aan retailers geeft, dus het kan zijn dat retailers minder of juist meer gaan vragen. De PlayStation Portal zal met drie tientjes stijgen en €249,99 gaan kosten (was €219,99)

De reden van de prijsverhogingen is volgens Sony de “aanhoudende economische druk”. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de prijzen van RAM geheugen die zijn gestegen vanwege de opkomst van AI en de prijzen voor olie die stijgen door de situatie in het Midden-Oosten.