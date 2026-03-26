Stranger Than Heaven, The Expanse: Osiris Reborn en meer tijdens Xbox Partner Preview

De Xbox Partner Preview zit er alweer op en als je het gemist hebt, kun je mooi hier alle aankondigingen terugkijken!



De show begon met de aankondiging van Hunter: The Reckoning – Deathwish, een actie-RPG van de makers van RoboCop: Rogue City. De game staat gepland voor de zomer van 2027 en zal dan naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.

De tweede game die werd getoond is de Xbox-versie van Wuthering Waves, die in juli zal verschijnen. De free-to-play open wereld game was eerder al verschenen voor iOS, Android, PC en PlayStation 5.

The Expanse: Osiris Reborn zal in de lente van 2027 uitkomen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Tijdens Xbox Partner Preview werden wat nieuwe beelden getoond en onthuld dat er op 22 april een gesloten beta van de game zal plaatsvinden.

De indie game Grave Seasons is voorzien van een releasedatum. De game is een farming simulator met een hele duistere twist. Binnenkort kunnen we een demo ervan verwachten!

Serious Sam maakt een comeback en in Shatterverse zullen meerdere Sams uit verschillend universum elkaar moeten helpen om Uber Mental te verslaan. De game wordt ergens dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Super Meat Boy 3D passeerde ook de revue en daar werd gameplay getoond van levels uit de Dark World. Het ziet er in ieder geval erg (zenuw)slopend uit! De game verschijnt volgende week (31 maart) voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

In Stranger Than Heaven kunnen spelers vijf Japanse steden in vijf verschillende decennia verkennen. In de game van Like A Dragon-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku zullen zij overigens ook weer op de vuist gaan of zelfs met zwaarden vechten. De game wordt “binnenkort” verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Op 6 mei zal er een Xbox Presents worden gehouden die geheel in het teken van de game zal staan.

Het lijkt wel eeuwig geleden dat Forever ago werd aangekondigd, maar de game van Third Shift heeft weer een teken van leven gegeven tijdens de Xbox Partner Preview. We kunnen dit najaar met de game, die op de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 zal verschijnen.

De hack-and-slash roguelike Ascend to Zero is tijdens de show aangekondigd en zal op 13 juli naar PC, Xbox Series S/ X en Game Pass komen.

Dispatch verscheen eerder al voor de PC, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 en zal deze zomer dan ook naar Xbox Series S/ X komen.

Rebellion Developments heeft tijdens de Xbox Partner preview de sci-fi first person actie-horrorgame Alien Deathstorm uit de doeken gedaan. De game wordt volgend jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X (en Game Pass).

In juni van dit jaar kunnen PC en Xbox Series S/ X-gebruikers aan de slag met Frog Sqwad. Daarnaast kunnen ze de game “gratis” spelen als zij Xbox Game Pass abonnee zijn!

In Bluey’s Happy Snaps kun je de wereld van de cartoon op een geheel unieke wijze verkennen. De game wordt dit najaar verwacht voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch en Switch 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl krijgt een uitbreiding in de vorm van Cost of Hope, die onder andere twee nieuwe regio’s (waaronder de kerncentrale van Chornobyl), nieuwe wapens en uitrusting met zich meebrengt. Komende zomer zal er meer informatie over de uitbreiding worden gedeeld, maar hier is de eerste trailer ervan.

MOOSA: Dirty Fate is een koreaanse duister actiegame met veel bloed. MOOSA betekent iemand die de krijgskunsten beheerst en in dat vakgebied werkzaam is en dat is precies wat je in de game te wachten staat.

The Eternal Life of Goldman werd tijdens de show weer eens getoond en daarin zien we hoe de oude man Goldman voor een onmogelijke opgave lijkt te staan. Gewapend met alleen zijn wandelstok wacht hem een groots avontuur. Echter blijkt de wandelstok voor veel meer dingen in te zetten dan voor ondersteuning tijdens het lopen.

De roguelite Hades 2 komt op 14 april naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en als dat nog niet genoeg is, komt de game ook vanaf dag één op Xbox Game Pass.

Lost Lake Games heeft Vaunted aangekondigd voor de PC en is een real-time actie strategiegame waar voormalig medewerkers van StarCraft en Guildwars aan hebben gewerkt. Vaunted komt later dit jaar uit voor pc via Steam, de Epic Games Store en de Microsoft Store. Het spel zal ook beschikbaar zijn via PC Game Pass.

Ontwikkelaar VIVIX dat werd opgericht door ontwikkelaars achter Call of Duty: Modern Warfare 2 en Control heeft Artificial Detective aangekondigd. In de game nemen spelers de rol van een robotdetective, die een immens avontuur staat te wachten. Check vooral de trailer voor alle details!

