Xbox Games Showcase 2026 en Gears of War: E-Day direct voor 7 juni aangekondigd

Microsoft heeft zojuist via social media laten weten dat er op 7 juni een Xbox Games Showcase 2026 en een Gears of War: E-Day Direct worden gehouden.

De shows zullen op zondag 7 juni vanaf 19:00 worden gehouden en achter elkaar plaatsvinden en er wordt begonnen met de Xbox Showcase. Daarin zullen games van zowel first party games van Xbox Game Studios worden getoond, maar ook third party games en indies.

Daarna volgt dan de Gears of War: E-Day Direct waarin ze meer gaan vertellen over de game die later dit jaar wordt verwacht. Zo biedt de Direct nieuwe details, gameplay en inzichten in het langverwachte oorsprongsverhaal van de Gears of War-saga.

Ook zal er worden stilgestaan bij het 25 jarige bestaan van Xbox en zal Xbox Fanfest van de partij zijn tijdens de showcase. Daarnaast zal er ook vooruit worden gekeken naar de toekomst. Of dat betekent dat we al iets gaan zien van Xbox Helix valt nog te betwijfelen. Uiteraard zorgen we tegen die tijd dat alles live te volgen is op deze website!