Laatste update Crash Team Rumbling verschijnt volgende week

De game wist eigenlijk vanaf de lancering niemand echt te overtuigen en hoewel het niet eens zo’n hele slechte game was, stopt Activision binnen een jaar al de ondersteuning qua updates.

CONFIRMED: Crash Team Rumble support is ending. Servers will stay online for now.

"March 4, 2024 will be the final content update for Crash Team Rumble.

The core game will still be live and players will have access to a free 500-tier battle pass that includes 104 new items.… pic.twitter.com/lB8Ga9q4wI

— Nintendeal (@Nintendeal) February 29, 2024