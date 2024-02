Krijgt de volgende Battlefield een Battle Royale map?

Battlefield 2042 kreeg geen Battle Royale modus omdat DICE meer zag zitten in de Hazard Zone modus. Echter lijkt men bij de volgende Battlefield toch terug te komen op deze beslissing.

Volgens insider Tom Henderson zal de volgende Battlefield-game wel weer een Battle Royale modus gaan krijgen. Deze modus wordt ontwikkeld door Ripple Effect (voorheen bekend als DICE LA) en zal net als Warzone een free-to-play component zijn. Daarnaast moet dus ook een “premium” Battlefield uitkomen en daarin zullen ongetwijfeld de wapens voor de Battle Royale modus in kunnen worden ontgrendeld en geüpgraded.

Gelukkig heeft het team ervaring in huis in de vorm van Byron Beede, die volgens dezelfde bronnen verantwoordelijk is voor het project. Beede was in het verleden ook verantwoordelijk voor de strategie van de live-service tak van Call of Duty.

De Battlefield Battle Royale modi zou twee verschillende modi bevatten. Een daarvan is de bekende BR-modus en de andere heet Gauntlet. Daarin moet teams zoveel mogelijk taken volbrengen en wordt het team dat het minst volbrengt uit het potje gegooid.

Uiteraard is er nog niks officieel bekendgemaakt door EA en verwachten we ook niet dat ze dat snel zullen doen. Al vragen we het wel af hoe lang ze nog stil kunnen zijn.