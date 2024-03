PC-versie van Ghost of Tsushima onderweg?

Het zou zomaar kunnen dat deze week de PC-versie van Ghost of Tsushima wordt aangekondigd.

Nick Baker van XboxEra heeft van zijn bronnen vernomen dat Sony een aankondiging aan het voorbereiden is. De insider wist bij de vorige State of Play nagenoeg de gehele inhoud te lekken, dus wat dat betreft lijkt hij toch veel te weten wat er bij PlayStation gaande is.

Sony heeft in de afgelopen jaren al een aardige portefolio aan games naar de PC gebracht. Zo werden The Last of Us: Part 1, God of War (2018) en Horizon Zero Dawn op Steam en de Epic Games Store. Later deze maand volgt ook nog Horizon Forbidden West (21 maart).

Normaal verschijnen PlayStation-exclusives pas jaren later op de PC, maar daar is Sony al verandering in aan het brengen. Zo verscheen Helldivers 2 gelijktijdig op de PC en PlayStation.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th? — King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

Ghost of Tsushima verscheen in 2020 en daarin gingen spelers aan de slag als de Samoerai Jin. De game speelt zich af op de Tsushima-eilanden ten tijden van de Mongoolse invasie. De game werd geprezen door diens open wereld en het feit dat het trouw bleef aan de samoeraifilms. Sucker Punch is naar verluid bezig met een vervolg en daarnaast wordt er door PlayStation Productions.