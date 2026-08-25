Tides of Annihilation trailer toont meer van het verhaal

Helaas nog steeds geen releasedatum voor Tides of Annihilation, maar wel een nieuwe trailer waarin we meer te zien krijgen van het personage Gwendoline.

De omschrijving van de trailer luidt overigens als volgt:

“Ontdek meer over het verhaal van Tides of Annihilation in deze nieuwste trailer voor de aankomende singleplayer fantasy-actie-avonturengame. In Tides of Annihilation ontrafel je het mysterie van een buitenaardse invasie in een verwoest modern Londen, die hordes vijanden ontketent. Kruip in de huid van Gwendolyn en vecht zij aan zij met spookachtige ridders om je familie te redden en een gebroken wereld weer op te bouwen. De nieuwe trailer introduceert ook Angela Sant’Albano als de nieuwe stem van Gwendolyn.”

Tides of Annihilation is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.