Nintendo Switch Sports Resort krijgt bundel met Switch 2

Nintendo heeft een bundel aangekondigd voor Nintendo Switch Sports Resorts met daarbij een Nintendo Switch 2-console. Deze zal op 22 oktober verschijnen.

De bundel bevat naast de digitale code voor de game ook een Nintendo Switch 2-console en drie maanden aan Nintendo Switch Online en zal zo’n €529,99 gaan kosten.

Nintendo Switch Sports Resort is het nieuwste deel uit de series dat allerlei sportgames bevat. Dit keer komen spelers op het eiland Wuhu terecht alwaar men kan laten zien waar men heeft.