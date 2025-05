Stellar Blade verschijnt op 11 juni op PC

Sony publiceerde vandaag per ongeluk een trailer voor de PC-versie van Stellar Blade op hun officiële YouTube-kanaal, verwijderde hem volgens snel, maar helaas was het kwaad al geschied. De game van het Koreaanse Shift Up zal allerlei features krijgen voor de PC, zoals DLSS, FSR 3, ondersteuning voor ultrawide monitoren en nog veel meer.

Ook krijgen spelers alle eerder verschenen DLC van de game, waaronder dus ook de cross-overs met Nier: Automata en Goddess of Victory: Nikke. Daarnaast zullen er 25 nieuwe kostuums aan de game worden toegevoegd en een nieuw baasgevecht. Het is nog niet bevestigd, maar de kans lijkt groot dat deze ook naar de PlayStation 5 zullen komen, middels een update.

Stellar Blade PC Trailer was posted early on the official PlayStation YouTube channel.

• 25 new costumes

• New Boss Battle – Mann

• Higher resolution textures

• DLSS 4 and FSR 3

• Japanese and Chinese Voiceover

• Multi-frame generation

• Unlocked frame rate

• Ultrawide… pic.twitter.com/udiRkJsTG6

