Nieuwe Battlefield haalt inspiratie uit Civil War en Dead Space

De senior producer van de nieuwe Battlefield heeft zijn inspiratie gehaald uit films als Civil War, maar ook uit de game Dead Space.

In een interview met Inverse noemt senior producer Philippe Ducharme het vorig jaar verschenen Civil War van Alex Garland.

Volgens Durcharme is de film “een goede referentie” voor een aantal dingen dingen die de ontwikkelaar in de game “wil stoppen”. Vreative director Roman Campos-Oriola voegt daar aan toe dat het team “erg geïnteresseerd in het concept van getalenteerde maar gewone mensen die in buitengewone situaties terechtkomen.”

Voor degene die niet weten wat Civil War voor soort film is: het speelt zich af in een dystopisch Amerika van de toekomst. Het gaat over een team van journalisten met een militaire achtergrond die in een race tegen de klok Washington D.C. proberen te bereiken voordat de rebellen het Witte Huis overnemen.

De senior producer van de aankomende Battlefield-titel sprak ook over de impact die Dead Space op de game heeft. Tijdens de ontwikkeling van Dead Space leerden de ontwikkelaars over “de spanningscurve” en hoe ze van de ene beat naar de andere konden overgaan, terwijl ze “de hoogtepunten en dieptepunten hadden om spelers geboeid te houden”. Dit zouden ze in de volgende Battlefield-campagne kunnen implementeren.

Ducharme legde uit dat “het in een game als Battlefield natuurlijk heel anders is”, maar dat ze de mentaliteit van Dead Space hebben weten over te nemen.

De volgende Battlefield wordt voor april 2026 verwacht. Het hield rekening met de releasedatum van GTA 6, maar zou ook uitgesteld kunnen worden als de kwaliteit ervan niet goed genoeg is. We zijn benieuwd of men dat nu ook doet, nu GTA 6 op 26 mei 2026 verschijnt.