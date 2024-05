Bandai Namco gaat mogelijk Ace Combat 8 snel aankondigen

Met de vele showcases en livestreams op komst, wordt er weer volop gespeculeerd en geroddeld. Zo claimt een insider dat Bandai Namco een mogelijke onthulling van Ace Combat 8 in het vizier heeft.

Dit meldt Midori op het social media platform X, waar hij normaal meer bekend staat als degene die informatie over Persona naar buiten brengt. Het volgende project van Bandai Namco zou de codenaam “Chronicle” hebben en hij lijkt er van overtuigd te zijn dat het gaat om Ace Combat 8.

The next large scale project for Bandai Namco is the Chronicle project in development with support from ILCA and ORCA. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 23, 2024

I think it is Ace Combat 8. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 23, 2024

De laatste Ace Combat dateert alweer uit 2019 en dat is de game waardoor ondergetekende fan van de reeks is geworden. De game daarvoor kwam vijf jaar eerder uit, dus wellicht dat de nieuwe game al dit jaar/ begin volgend jaar verschijnt? We gaan het in ieder geval in de gaten houden!