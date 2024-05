2K lijkt de FIFA-licentie binnen te hebben

Het bedrijf, dat onder andere controllers fixt, consoles schoonmaakt, maar ook events regelt, claimt op X dat er dit jaar nog een FIFA 2K25 zal verschijnen. Dit komt overigens wel overeen met wat de president van FIFA een tijd geleden al zei. Volgens Gianni Infantino werkt het bedrijf aan een nieuwe voetbalgame met nieuwe partners.

EA en FIFA gingen een aantal jaar geleden al uit elkaar, omdat laatstgenoemde te veel geld vroeg voor de licentie. EA besloot daardoor, na 30 jaar samen te werken, ervoor om een eigen game te maken. Die is nu al twee jaar verschenen onder de naam EA Sports FC.

Enige merkwaardige aan de Tweet van MohPlay is dat ze vermelden dat de game “op tijd” voor het WK 2026 zal verschijnen. Dat is met bijna twee jaar voor dato wel een behoorlijk understatement. Tenzij 2K besluit om niet jaarlijks met een nieuwe iteratie te komen, maar dat lijkt ons met het oog op de NBA 2K-reeks echter onzin.

2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game!

The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.

👀✨ FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26!

Get ready for FIFA 2K25!… pic.twitter.com/3jsu2XQu2a

— MohPlay Inc🎮🎮 (@mohplay_inc_) May 24, 2024