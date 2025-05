Switch 2 menu ook te besturen via muisbesturing

Nintendo heeft een video gedeeld waarin te zien is hoe de menu’s van de Switch 2 worden bestuurd middels de muisfunctie van de joy-con.

Het filmpje dat te zien is in de Nintendo Today app toont hoe je de muisfunctie van de controller kunt gebruiken in de menu van de Switch 2.

De muisfunctie is een van de nieuwe features van de Nintendo Switch 2 en kan worden gebruikt bij games als Metroid Prime 4: Beyond en Civilization 7. Ook is er de game Drag X Drive, een rolstoelbasketbalgame die de muisfunctie gebruikt als besturing.

Nintendo Today showed how the mouse controls will work on the Switch 2 home screen. pic.twitter.com/qpyCsxbGBM — Stealth (@Stealth40k) May 11, 2025

De Nintendo Switch 2 verschijnt op 5 juni voor €469,99. Er zullen maar liefst 25 games bij de lancering zijn, die je hier allemaal kunt checken.