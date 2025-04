Nintendo vindt prijskaartje Switch 2-games gerechtvaardigd

Volgens Nintendo’s Bill Trinen is het prijskaartje van Switch 2-games, zoals Mario Kart World, helemaal gerechtvaardigd.

Nintendo krijgt sinds de onthulling van de prijzen van de Switch 2 en diens games veel commentaar van gamers die claimen dat Nintendo te duur is. Zo kost Mario Kart World maar liefst €89,99 (€84,99 bij sommige winkels) en dat is tot 10 euro duurder dan de duurste game voor de huidige Switch (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom).

In een interview met IGN laat Bill Trinen weten dat de prijs gerechtvaardigd is en dat spelers tijdens de speciale Mario Kart World Direct nog meer te zien krijgen wat deze game te bieden heeft.

“Ik zou zeggen dat het minder om de strategie van het bepalen van de prijs van Mario Kart World gaat, het is meer gewoon dat wanneer we naar een bepaald spel kijken, we gewoon kijken naar wat de ervaring is, wat de inhoud is en wat de waarde is.

Mario Kart World, ik denk vooral zoals je ziet in de Nintendo Direct, niet om je hints te geven of zoiets, maar ik heb je artikel vanmorgen gelezen en ik geloof dat je zei dat je niet veel te ontdekken had toen je ronddwaalde. Dus ik zou zeggen, stem af op onze Mario Kart Direct om te zien wat, misschien kun je daar meer over te weten komen.

Maar eerlijk gezegd is dit een game die zo groot en zo uitgebreid is en je zult er zoveel kleine dingen in vinden om te ontdekken. En er zijn nog steeds een paar andere geheimen die ik denk dat als mensen de game uiteindelijk kopen en spelen, ze dit waarschijnlijk de rijkste Mario Kart-ervaring zullen vinden die ze ooit hebben gehad.”

Over de prijs van de Switch 2-versies van Switch-games als The Legend of Zelda Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land en Super Mario Party Jamboree geeft Trinen hetzelfde antwoord als op Mario Kart World. Gelukkig voor eigenaren van de huidige Switch-versie kost de upgrade naar de Switch 2-versie een tientje en zijn de Zelda-games zelfs gratis als ze abonnee zijn van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.