Fromsoftware blijft ook singleplayergames maken

Fromsoftware stond jaren bekend om hun Souls-games, maar nu Elden Ring: Nightreign en The Duskbloods zijn onthuld, waren fans bang dat ze nooit meer terug zouden keren naar de singleplayergames. Deze spelers kunnen nu weer rustig gaan slapen.

In een interview op de Nintendo website geeft regisseur Hidetake Miyazaki te kennen dat Fromsoftware ook gewoon singleplayergames wil blijven maken.

“Laat mij iets adresseren. Zoals ik eerder al meldde, is The Duskbloods in essentie een multiplayergame, maar dat betekent niet dat we als bedrijf hebben besloten om ons voortaan puur op multiplayergames te richten. Zo hebben we ook een Switch 2-versie van Elden Ring aangekondigd, en zijn we nog altijd van plan om singleplayergames te ontwikkelen om toe te geven aan onze traditionelere stijl.”

Naast The Duskbloods werkt het bedrijf ook nog aan de afronding van Elden Ring: Nightreign, een spin-off van het succesvolle Elden Ring, maar dan als co-op.

In hetzelfde interview onthuld de regisseur ook nog wat details van TheDuskbloods. Spelers zullen hun eigen personage naar eigen smaak kunnen personaliseren in een hub. Daarna worden ze overgebracht na het online gedeelte, waar het de bedoeling is om als enige te overleven. Echter zijn er ook andere doelen, zoals het samen verslaan van een bepaalde baas. Door deze taken te volbrengen, kunnen spelers weer beloningen verdienen, waarmee ze hun personage kunnen verbeteren.

Spelers kruipen in The Duskbloods in de schoenen van “Bloodsworn”. Deze wezens zijn de mensheid ontstegen door het speciale bloed dat door hun aderen stroomt. Terwijl de mensheid al op sterven na dood is, nemen zij het tegen elkaar op in een geweldadig gevecht voor “First Blood”. In de game zal naar diverse tijdperken worden gerefereerd, vanwege het nabije einde van de mensheid.

The Duskbloods wordt in 2026 verwacht, exclusief voor de Nintendo Switch 2.