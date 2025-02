GTA-achtige Mindseye, Days Gone remaster en nog veel meer tijdens State of Play

De eerste State of Play van het jaar is alweer ten einde gekomen. Mocht je het gemist hebben, kun je hier alle nieuwtjes lezen en trailers terugkijken.

De show begon met de launch trailer van Monster Hunter Wilds dat op 28 februari verschijnt. Ook werden de pre-order bonussen van de game onthuld.

Daarna volgde Shinobi: Art of Vengeance, een nieuwe 2D actiegame van de makers van Streets of Rage 4. De game combineert snelle actie met platform gameplay.

Sonic Racing Crossworlds werd tijdens de State of Play officieel uit de doeken gedaan. Middels een trailer kregen we te zien wat ons te wachten staat. Daarnaast onthulde het ook nog dat er een netwerk test op 21 februari is.

Ook werd er een nieuwe Digimon aangekondigd met de subtitel Story Time Stranger. De JRPG neemt spelers op een avontuur langs meerdere werelden en introduceert een hoop nieuwe Digimon.

Lost Soul Aside heeft een releasedatum gekregen en dat is 30 april.

Dave the Diver krijgt een nieuwe DLC genaamd Ichiban’s Holiday, die in april zal verschijnen.

Splitgate 2 krijgt een alpha die vanaf 27 februari van start zal gaan. De alpha zal ook een nieuwe 24 speler modus kennen dat op een groot level plaatsvindt.

WWE 2K25 krijgt een nieuwe modus genaamd The Island, een omgeving dat helemaal geïnspireerd is op de vechtsport. Je kunt daar allerlei uitdagingen aangaan en zelfs quests voltooien. Check vooral de trailer voor meer info!

Split Fiction liet zich ook even zien tijdens de show, middels een trailer kregen we wat meer te zien van het verhaal van de game.

Five Days at Friday Secret of the Mimic kreeg de eerste gameplaytrailer die tevens was voorzien van een releasedatum. Je kunt de game op 13 juni verwachten!

The Midnight Walk was een van de weinige games die zowel naar de PlayStation 5 als de PlayStation VR 2 komt. De dark fantasy game kent een hele unieke stijl en zal al in de lente te spelen zijn!

In de actie avonturen game Darwin’s Paradox gaan spelers aan de slag als een octopus die een behoorlijk heftig avontuur voor de boeg heeft.

Warriors Abyss was de shadow drop van deze State of Play. In de roguelike Diablo-achtige game moeten spelers hel afreizen om daar diverse trials te doorstaan.

Omnimusha 2: Samurai’s Destiny was al officieel aangekondigd, maar heeft nu ook een releasedatum gekregen. De hack-and-slash game is voorzien van een HD-upgrade en zal vanaf 23 mei te spelen zijn.

Ook werd de eerste trailer van Omnimusha Way of the Sword dat volgend jaar zal verschijnen. Daarin zien worden de vijanden nog net niet in mootjes gehakt!

Metal Gear Solid Delta Snake Eater zal vanaf 28 augustus verkrijgbaar zijn en ook daar werd een nieuwe trailer van getoond!

Hell is Us zal, zoals eerder al werd geroddeld, op 4 september verschijnen en ook dat nieuws werd voorzien van een trailer.

Life is P krijgt deze zomer diens eerste DLC genaamd Overture. Daarin wacht Pinoccio een geheel nieuw avontuur met nieuwe vijanden en nieuwe wapens.

Dreams of Another was de andere VR en non-VR game die werd getoond. In de game gebruik je een wapen, niet om te vernietigen, maar om juist de wereld te ontgrendelen. Het concept ziet er in ieder geval interessant uit!

Days Gone krijgt op 25 april een remaster, die onder andere een nieuwe modus genaamd Horde assault met zich meebrengt, maar ook een uitgebreide fotomodus. Eigenaren van de PlayStation 4-versie kunnen overigens de remaster voor een tientje aanschaffen.

Stellar Blade krijgt nieuwe DLC en een PC versie, die beide in juni zullen verschijnen.

Tides of Annihilation is een hack-and-slash game van Eclipse Grow Games en was voor ondergetekende de meest aangename verrassing van de show!

Metal Eden is overigens ook geen verkeerde game op het eerste gezicht. Het is namelijk een sci-fi FPS waarin de gameplay de adrenaline hoog houdt. Check hier de eerste beelden.

Lesley Benzies Build a Rocket Boy komt in de zomer met hun GTA-achtige Mindseye. Vandaag werden in ieder geval de eerste beelden getoond!

