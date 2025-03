Gerucht: Nintendo wil Switch 2-games in drie fases gaan uitbrengen

Nintendo heeft een heel duidelijk plan qua uitbrengen van games voor de Nintendo Switch 2. Het bedrijf wil in de launch window in drie fases games voor de hybride console op de markt brengen.

Volgende week donderdag is dan ein-de-lijk de Nintendo Switch 2 Direct, waarin we zeer waarschijnlijk de prijs van de console te zien krijgen, wanneer deze verschijnt en welke games er naar toe zullen komen. Echter was Insider Gaming aanwezig op de Game Developer’s Conference in San Francisco dit weekeinde en sprak met een aantal ontwikkelaars over de nieuwe console van Nintendo.

Uit die gesprekken zou wat interessante informatie over de opvolger van de Switch naar buiten zijn gekomen. Zo staat de console gepland om in juni uit te komen en heeft Nintendo een duidelijk plan voor het uitbrengen van hun games.

Dat zou namelijk in drie fases moeten gebeuren, waarbij de eerste fase (rondom de release) de focus zal liggen op first party games. De twee fase, die in oktober en november gepland staat, zal wat meer third party games moeten brengen en tot slot zal er rondom de feestdagen nog een fase zijn waar games komen.

Opmerkelijk zouden de dev kits van de console pas in juni naar de third party uitgevers worden gestuurd, maar of dit waar is zullen we pas op 2 april gaan horen.