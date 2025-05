Eerste Gears of War wordt voorzien van een remaster en komt deze zomer

Microsoft heeft laten weten dat het uit 2006 stammende Gears of War een remaster krijgt en deze zomer zal verschijnen.

Gears of War: Reloaded is dus een volledige remaster van de eerste game uit de bekende serie. De game staat op de planning om op 26 augustus te verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Inderdaad ook Gears of War komt naar de concurrent.

De game wordt ontwikkeld door The Coalition in samenwerking met Sumo Interactive en Disbelief en zal de game een visuele upgrade geven en ondersteuning voor 4K-resolutie en 120fps in de multiplayer. Daarnaast moeten Dolby Vision en Atmos-geluid ervoor zorgen dat de game de meest complete en visueel indrukwekkende Gears ooit wordt.

In een bericht op Xbox Wire laat Microsoft weten dat er helemaal geen laadschermen zullen zijn tijdens de singleplayer, verbeterde textures, HDR, en geavanceerde visuele effecten. Bovendien ondersteunt de game platform-specifieke optimalisaties, waardoor de game zowel op console als PC volledig tot zijn recht komt.

Tot slot zal de game ook cross-play en cross-progressie ondersteunen, waardoor je de game op alle platformen kunt spelen en overal gewoon verder kunt gaan waar je gebleven bent.

Rev up your Lancers Gears of War: Reloaded comes to PS5 on August 26, remastered from the ground up pic.twitter.com/edHEdH72BB — PlayStation (@PlayStation) May 5, 2025

Gears of War: Reloaded verschijnt op 26 augustus.