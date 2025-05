Pokémon Violet, Super Mario Odyssey en nog meer Switch games krijgen gratis Switch 2-upgrade

Nintendo heeft al een aantal games onthuld die een upgrade krijgen voor de Nintendo Switch 2, maar waar nog wel 10 tot 20 euro voor moet worden betaald. Gelukkig krijgen een aantal games ook een gratis upgrade.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree en Kirby and the Forgotten Land krijgen allemaal een betaalde upgrade voor de Switch 2, maar deze brengen ook wat extra content naar de games. Voor de onderstaande games lijkt dit vooralsnog niet te gelden, maar zal de upgrade puur de performance van de games verbeteren en zullen zij gebruik kunnen maken van features als Game Share.

Het gaat om de volgende games:

ARMS

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Clubhouse Games

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokémon Scarlet en Violet

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

De Nintendo Switch 2 verschijnt op 5 juni voor de prijs van €469,99. Hebben jullie er al een weten te scoren? Wil je weten welke games er bij release aanwezig zijn? Check dan dit overzichtje van alle launchgames.