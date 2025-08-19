Actievolle beelden Ninja Gaiden 4

Het was al geen verrassing meer, maar desalniettemin hebben we genoten van de nieuwe beelden die Tecmo Koei van Ninja Gaiden 4 vrijgaf.

Hoewel Ninja Gaiden 4 draait om een nieuw personage genaamd Yakuma, zal Ryu Hayabusa ook weer van de partij zijn. Het is overigens alweer 13 jaar geleden dat de laatste deel uit de hoofdreeks van Ninja Gaiden verscheen. In 2012 verscheen Ninja Gaiden voor de PC, PlayStation 3, Xbox 360 en later de Nintendo Wii U.

Ninja Gaiden 4 verschijnt op 21 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

