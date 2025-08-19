Wargaming onthult World of Tanks 2.0, de grootste update in de geschiedenis van de game

Wargaming kondigt hun meest ambitieuze update in de geschiedenis van World of Tanks aan, die ingrijpende veranderingen aan de iconische game brengt.

Update 2.0 is een transformatieve revisie met de introductie van gloednieuwe Tier XI-tanks, een volledig vernieuwde hangar en gebruikersinterface, een verhaalgedreven PvE-modus op een nooit eerder vertoonde map, een uitgebreide herverdeling van honderden voertuigen, een next-generation matchmaker en nog veel meer.

Michael Broek, directeur van World of Tanks Publishing West, meldt het volgende over de update:

“2.0 is niet zomaar een update – het is een hoeksteen van de toekomstige evolutie van de game die de ontwikkeling van World of Tanks de komende jaren zal bepalen. We zijn verheugd om de resultaten van het harde werk van het team in de afgelopen twee jaar met onze spelers te delen. Of je nu nieuw bent in de game, een doorgewinterde veteraan bent of terugkeert naar de strijd, met Update 2.0 is er geen beter moment om World of Tanks te spelen.”

De update voor World of Tanks 2.0 bevat:

1. Introductie van Tier XI-tanks: 16 nieuwe Tier XI-voertuigen, elk met unieke gameplay-mechanismen en een nieuw progressiesysteem, zijn voor het eerst in de geschiedenis aan de game toegevoegd. Er worden in de toekomst nog meer voertuigen uitgebracht.

2. Alomvattende herverdeling van tanks: Meer dan 350 voertuigen van alle niveaus zijn opnieuw ontworpen voor slimmere rollen en eerlijkere gameplay.

3. Gloednieuwe hangar: Je hangar is nu een tankfabriek waar voertuigen worden geassembleerd, uitgerust en altijd klaar zijn voor de strijd.

4. Verbeterde gebruikersinterface: Nieuw, gestroomlijnd, functioneel en informatief.

5. Nieuwe matchmaker: Vanaf de grond af aan opgebouwd voor snellere wachtrijen, betere teambalans en dynamischere gevechten.

6. Nieuw level: Nordskar, een nieuwe Scandinavische map waar spelers al lang om hebben gevraagd.

7. PVE-evenement: “Operation Boiling Point” vormt de achtergrond voor de komst van Tier XI-voertuigen, waar spelers drie verschillende Tier XI-tanks kunnen uitproberen op een gloednieuw slagveld.

8. Geluidsupgrade: Zwaardere, authentiekere tankgeluiden, opgenomen met echte voertuigen, helderdere gevechtsaudio en een meeslepend geluidslandschap dat elk gevecht tot leven brengt.

Een nieuw tijdperk van World of Tanks wacht op je. Ga het strijdveld op en ontdek de wereld vanaf 3 september.