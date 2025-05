“Sony’s volgende State of Play staat voor juni gepland”

Volgens bronnen van journalist Jeff Grubb komt er deze zomer nog wel een nieuwe State of Play. Dit ondanks geruchten dat Sony pas in september een nieuw event zou houden.

Grubb meldt in de Game Mess Mornings podcast dat Sony al een tijdje aan het overdenken was om een State of Play te houden of toch een grote PlayStation Showcase. Ook hoorde hij van “betrouwbare bronnen” dat zij niks hebben gehoord over een mogelijk event in mei. Volgens Grubb klopt dit ook en heeft hij er ook niks over gehoord, omdat deze pas in juni plaats gaat vinden. Hij verwacht in ieder geval niet dat het om een “grote Showcase” gaat.

“Ik zei een paar maanden geleden dat ik had gehoord dat ze aan het discussiëren zijn over een Showcase of een State of Play, maar het klinkt alsof ze voor een State of Play hebben gekozen. Ik ben er niet 100% zeker van dat aspect ervan – het is waarschijnlijk wel een State of Play – maar ik heb June gehoord.”

Bovendien vermoedt de journalist dat Sony een grote verrassing achter de hand houdt. Dit doordat het al heel lastig was om informatie te krijgen over het mogelijke event in juni. Echter zegt hij wel dat dit pure speculatie is.

Sony heeft voor dit jaar nog twee grote games op de planning, namelijk Death Stranding 2: On the Beach (dat in juni verschijnt) en Ghost of Yotei (dat in oktober verschijnt). Voor volgend jaar heeft men nu alleen nog Saros in de pijplijn, al is er ook nog Marvel’s Wolverine dat nog een releasedatum moet krijgen.