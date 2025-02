Sony’s eerste State of Play van 2025 hier live te volgen!

Sony komt om 23:00 met de eerste State of Play van 2025, die je hier live kunt volgen!

De State of Play zal zo’n 40 minuten duren en diverse games laten tonen. Hoewel het nog niet helemaal officieel is, lijkt het erop dat Death Stranding 2: On the Beach van de partij is. Hideo Kojima plaatste deze week al een aantal foto’s op social media waarin hij liet zien met een trailer bezig te zijn.

Ook wordt er gespeculeerd dat Senua’s Saga: Hellblade 2 van de partij is en ook de sci-fi actie avonturen game Hell is Us wordt genoemd. Het lijkt ons ook logisch dat Ghost of Yotei de revue zal passeren, aangezien de game dit jaar zal verschijnen. We zullen het voor middennacht allemaal weten!