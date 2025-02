Crytek stopt met ontwikkeling Crysis 4

Het was al enige tijd heel stil rondom Crysis 4 en nu blijkt zelfs dat Crytek de ontwikkeling heeft stilgezet.

In een verklaring laat de ontwikkelaar weten dat door “een onrustige marktdynamiek” de ontwikkeling van de volgende Crysis is stopgezet. Daarnaast kwamen er “onvermijdelijke ontslagen” en is er zo’n 15 procent van het personeel op straat gezet.

De verklaring luidt als volgt:

“Het doet ons veel pijn om vandaag te moeten mededelen dat we naar schatting 15% van onze ongeveer 400 werknemers moeten ontslaan. De ontslagen hebben gevolgen voor ontwikkelteams en gedeelde services. Dit was geen gemakkelijke beslissing om te nemen, aangezien we het harde werk van onze getalenteerde teams enorm waarderen. Nadat we de ontwikkeling van de volgende Crysis-game in Q3 2024 hadden stopgezet, hebben we geprobeerd ontwikkelaars over te laten stappen naar Hunt: Showdown 1896.”

Het is niet bekend of de ontwikkeling van de volgende Crysis ooit nog wordt voortgezet, maar het klinkt behoorlijk definitief.