Sony heeft nieuwe studio TeamLFG onthuld

Sony heeft laten weten dat zij een nieuwe studio hebben opgericht genaamd TeamLFG, bestaande uit een studio die is ontstaan uit leden van Bungie en andere ontwikkelaars uit de industrie.

De studio, die gevestigd is in Bellevue, Washington zal werken aan een “ambitieus incubatieproject “dat inspiratie haalt uit vechtgames, platformgames, MOBA’s, levenssimulaties en kikkerachtige games, gebaseerd op een luchtige, komische wereld die zich afspeelt in een gloednieuw, mythisch sciencefictionuniversum”.

De studio bestaat uit veteranen achter games als Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox en Rec Room gemixt met nieuwkomers uit de industrie. De naam van de studio staat overigens niet voor Let’s Fucking Go, maar voor Looking For Group en hun missie is om games te creëren waarin spelers vriendschap, een community en een gevoel van verbondenheid kunnen vinden.

TeamLFG wil games maken samen met de community en spelers uitnodigen om deel te nemen aan dit proces middels Early Access testen. De feedback is voor hen belangrijk voor ze de games uitbrengen en tijdens de periode als live-servicegame.