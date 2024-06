“PC-versie The Last of Us: Part 2 remastered is al enige tijd klaar”

De PC-versie van The Last of Us: Part 2 remastered zou volgens een insider al enige tijd klaar zijn, maar om nog onbekende reden niet zijn uitgebracht.

Het was natuurlijk al vreemd dat er al zo relatief snel na de oorspronkelijke release een remaster van The Last of Us: Part 2 werd uitgebracht. Helemaal doordat een PC-versie ontbrak, terwijl het eerste deel wel al een port op Steam en de Epic Games Store had gekregen.

Volgens bekende insider BillBill-kun is er echter wel al gewerkt aan een PC-versie van de game. De ontwikkeling zou al in 2021 zijn begonnen en eind vorig jaar al zijn afgerond. Het is niet duidelijk waarom Sony de game nog niet heeft uitgebracht. Wellicht dat men eerst de focus op andere games als Horizon Forbidden West en het onlangs verschenen Ghost of Tsushima wilde leggen. Of dat het bedrijf toch liever nog even wacht tot de release van het tweede seizoen van de televisie serie, die overigens pas volgend jaar wordt verwacht.

Het zou ons niet verbazen als de release van de remaster van het tweede deel van The Last of Us alsnog tijdens de Summer Game Fest gaat gebeuren.