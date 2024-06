De Non-E3 zomer/ Summer Game Fest is er weer! Alle shows voor jullie op een rijtje

Aankomend weekend en begin volgende week is er weer de Summer Game Fest/ de Non-E3 zomer. We doelen natuurlijk op de diverse livestreams die worden gehouden, die voorheen altijd rondom de E3 plaatsvonden. We hebben alle shows en data voor jullie op een rijtje gezet.

Vrijdag 7 juni

De Summer Game Fest start natuurlijk met diens eigen show, dat aanstaande vrijdag zal worden gehouden om 23:00 en zo’n 2 uur duren. Volgens host en organisator Geoff Keighley zal deze versie wat “lichter” worden qua content, maar desondanks worden daar weer een flinke sloot aankondigingen verwacht.

Voor de diehard Indie-fans wordt het een latertje vrijdag, want na de Summer Game Fest opening volgt Day of the Devs, dat om 02:00 onze tijd van start zal gaan. Daarin zullen diverse aankondigingen zijn van nieuwe Indie-games, net als updates van reeds aangekondigde.

De nacht van vrijdag op zaterdag wordt dan afgesloten met de Devolver Direct. We zijn benieuwd wat het bedrijf weer gaat tonen qua games, maar ook op welke manier ze de game-industrie weer te kak gaat zetten.

Zaterdag 8 juni

Op zaterdag volgt er nog meer Indie-liefde met de Wholesome Direct. Het belooft een drukke show te worden om 18:00, want er worden meer dan 70 games verwacht!

Direct daarna volgt de Latin-Amerika Showcase, waarin games worden getoond van ontwikkelaars uit Zuid-Amerika.

Daarna volgt de ene laatste show van de zaterdag waarin games worden getoond van ontwikkelaars waar een vrouw aan het roer staat. In maart werd al een “Women-Led Games” showcase gehouden en daarin werd onder andere Woodside en Grimoire Groves getoond.

De dag wordt afgesloten met nog meer games van onafhankelijke studios, namelijk in de vorm van de Future Games Show (21:00 Nederlandse tijd). Daarin worden ook weer een grote hoeveelheid trailers, updates en aankondigingen verwacht.

Zondag 9 juni

De zondag kent twee (eigenlijk drie) verschillende shows en de eerste daarvan is natuurlijk de Xbox Games Showcase, gevolgd door de Call of Duty Black Ops 6 Direct. De show van Microsoft start om 19:00 en die van Black Ops 6 volgt meteen daarna.

Daarna viert de PC Games Show haar 10 jarige bestaan met een grootse show. Uiteraard zal er om 22:00 weer een hele sloot games worden getoond en ook een paar verrassingen de revue passeren.

Maandag 10 juni

Ook Ubisoft komt met een eigen show in de vorm van een nieuwe Forward. Daar zal de uitgever in ieder geval Assassin’s Creed Shadows gaan tonen en updates voor xDefiant en meer. De show gaat om 21:00 van start en er zal uiteraard weer een pre-show zijn die om 20:30 alvast de stemming erin moet brengen.

Tot zover is alles bekend qua content voor de Summer Game Fest/ Non-E3 zomer. We weten dat deze traditioneel getrouw in augustus wordt beëindigd met een Gamescom Opening Night Live in Keulen. Als er meer shows aankomen, laten we het weten. Net als dat hierboven niet alle shows zijn voorzien van de desbetreffende streams. Dat komt omdat nog niet alle livestreams ingepland zijn. We houden je de komende dagen uiteraard op de hoogte!