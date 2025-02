Nintendo stopt met het uitgeven van gouden punten vanaf maart 2025

Nintendo heeft aangekondigd dat het vanaf 25 maart 2025 stopt met het uitgeven van gouden punten via digitale aankopen en downloadcodes. Spelers kunnen echter nog steeds hun bestaande gouden punten gebruiken om korting te krijgen in de Nintendo eShop, zolang ze geldig blijven.



Geen gouden punten meer bij digitale aankopen

Vanaf 25 maart 2025 kunnen spelers geen gouden punten meer verdienen bij aankopen in de Nintendo eShop, op de officiële Nintendo-website, of door het inwisselen van downloadcodes.

Voorbestellingen tot 24 maart tellen nog mee

Heb je vóór 24 maart 2025 een digitale game voorbesteld via de Nintendo eShop of de officiële Nintendo-website? Dan ontvang je alsnog gouden punten, zelfs als de game later wordt uitgebracht. De punten worden toegekend binnen 24 uur na betaling en bevestigingsmail. Annuleer je de bestelling of wordt de betaling niet voltooid, dan vervallen de gouden punten.

Fysieke gamecards blijven (tijdelijk) punten opleveren

Spelers kunnen nog steeds gouden punten verdienen met fysieke Nintendo Switch-gamecards, maar alleen als de game vóór 24 maart 2025 is uitgebracht. De mogelijkheid om punten te claimen blijft twee jaar actief in Europa en Zuid-Afrika, en één jaar in andere regio’s.

Gouden punten blijven bruikbaar

Hoewel het verdienen van gouden punten stopt, blijven bestaande punten 12 maanden geldig vanaf het moment dat ze zijn toegekend. Je kunt ze dus blijven gebruiken voor kortingen in de Nintendo eShop totdat ze verlopen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Nintendo bedankt spelers voor hun deelname aan het My Nintendo-puntenprogramma, maar biedt geen details over een mogelijke vervanger. Voorlopig blijft het dus belangrijk om je bestaande gouden punten tijdig te gebruiken.