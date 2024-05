Volgens Neil Druckmann wil Naughty Dog met hun nieuwste game een nieuw mijlpaal in gaming gaan bereiken door de mainstreamblik op gamen te herdefiniëren.

In een interview op de officiële website van Sony geeft de regisseur en medegrondlegger van Naughty Dog het volgende te kennen over de nieuwe games, maar ook wat een The Last of Us heeft teweeggebracht.

Zo is hij van mening dat de tv serie van The Last of Us een andere doelgroep naar games heeft weten te trekken en daar wil hij samen met het bedrijf op verder borduren.

“Er is een groeiende waardering voor gamen die alle leeftijdsgroepen overstijgt. Ik ben heel benieuwd hoe deze game uitpakt, zeker na het succes van The Last of Us, omdat het de mainstream blik op gamen zou kunnen herdefiniëren.”

Naughty Dog lijkt met een derde deel van The Last of Us bezig te zijn, maar ook zou er aan een nieuw IP worden gewerkt in de Santa Monica gebaseerde studio. Wat betreft het interview gaat het sowieso om een nieuw IP, gezien de volgende quote:

“Ik ben enorm dankbaar dat Sony Interactive Entertainment ons genoeg vertrouwd op basis van onze voorgaande successen om compleet nieuwe creatieve wegen in te slaan.”