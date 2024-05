Call of Duty Black Ops 6 officieel aangekondigd

Activision heeft op X laten weten dat de volgende Call of Duty Black Ops 6 zal heten en natuurlijk weer door Treyarch zal worden ontwikkeld.

De uitgever heeft nog weinig laten zien van Call of Duty Black Ops 6, behalve dat ze met het bericht op X bevestigen dat het om de mysterieuze game gaat die na de Xbox Games Showcase van 9 juni is.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI — Call of Duty (@CallofDuty) May 23, 2024

Er wordt overigens nog steeds vanuit gegaan dat de game zich rondom de Golfoorlog afspeelt, maar dat is nog niet bevestigd. Over iets meer dan twee weken zullen we het allemaal zeker weten. Al zijn we benieuwd of we dit seizoen nog wat in Call of Duty Warzone gaan zien.